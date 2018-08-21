Юрист: Причина почти всех бунтов в колониях — бездействие прокуратуры

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Юрист фонда «В защиту прав заключённых» рассказал НСН, почему бунт в пермской колонии №37 мог быть, как провокацией, так и криком о помощи.

После бунта заключённых в колонии №37 в Пермском крае региональное ГУ ФСИН назвало причину беспорядков в месте лишения свободы. Как пишет «Российская газета», по мнению ведомства, действия заключённых направлены на смену руководства администрации колонии. При этом ФСИН отрицает факт бунта, называя поведение арестантов провокацией, нарушением порядка и манипуляцией общественным мнением.

Накануне, 17 августа, осуждённых выстроили на плацу. Они требовали встречи с прокурором из-за недовольства работой начальника колонии, однако вместо встречи с представителем органов, десятерых сидельцев поместили в ШИЗО. Пятеро из них предприняли попытки самоубийства.

Юрист фонда «В защиту прав заключённых» Валентин Богдан в эфире НСН заявил, что в таких делах имеют право на существование обе версии — и о провокации, и о реальном нарушении правил содержания людей в тюрьме.

«Всё дело в том, что дыма без огня не бывает. На пустом месте не возникают конфликты. Другое дело, какая цель. Безусловно, так бывает, когда приходит новый руководитель, который требует исполнения закона, то это не нравится многим заключённым. И здесь есть две грани: одна, когда люди бунтуют от безысходности, когда их забили, замордовали, как, например, было в Краснокаменске, где сожгли колонию. Именно после этого там была смена руководства, и один из высокопоставленных чиновников мне тогда сказал: “Поставить по разные шеренги, с одной стороны заключённых, с другой — надзирателей. Разница только в форме”. Разговоры, повадки, поведение — всё один в один. И ещё неизвестно, кто кого должен охранять», — рассказал правозащитник.

Однако нередко среди заключённых появляются некие авторитеты, которые могут использовать связи за пределами зоны для послаблений и даже некоторых излишеств, добавил собеседник

«С другой стороны, есть обстоятельство, которое в таких случаях берёт на вооружение ФСИН — что бунты устраиваются, чтобы сломать режим, чтобы выбить себе послабление. Доходит до смешного — говорят, что осуждённые требуют себе девочек вызвать, но это глупо и смешно, и только человек, который не дружит со здравым смыслом, может в это поверить. Так что, здесь две полярные точки зрения, и обе имеют право на существование. Это может быть, как крик души со стороны осуждённых, так и то, что некоторые из них распоясались. У нас же есть авторитеты, которые привыкли с согласия администрации решать вопросы, а потом они выходят из-под контроля и начинают сами рулить», — заметил Богдан.

В любом случае, массовые бунты в колониях происходят во многом по вине отсутствия должного контроля над тем, что происходит внутри зоны, заключил юрист.

«Нужно знать исходные данные. А, как правило, если надзирающий орган, прокуратура, смотрит на все эти беспорядки сквозь пальцы, то рано или поздно произойдёт массовое неповиновение. Как было в Ярославле — били людей, а следователь даже отказал в возбуждении уголовного дела. А безнаказанность порождает безответственность и новые преступления», — резюмировал юрист.

По факту происшествия в колонии №37 в Пермском крае, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных структур, СК России и прокуратурой инициирована проверка. Напомним, эта колония строгого режима уже попадала в поле зрения Следственного комитета РФ в начале этого года. Тогда к следствию обратились родственники погибшего в колонии бывшего сотрудника ОМОН с просьбой выяснить обстоятельства и причину его гибели.



