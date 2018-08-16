«Будут закрывать регистраторы». В СПЧ о пытках в тюрьмах

ФСИН планирует бессрочно хранить записи с видеорегистраторов, на которых зафиксировано применение силы к заключенным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководство ведомства. «Это сделано для совершенствования доказательной базы в случае совершения преступлений и правонарушений на территории учреждения»,— отметил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил в эфире НСН, что видеорегистраторы могут не зафиксировать факты нарушения.
«Это не панацея от всех бед. В какой-то из колоний Калмыкии во время избиения один регистратор был закрыт, а второй направлен на потолок, и никакую информацию собрать было невозможно. Не исключаю, что с регистраторами будут и дальше так поступать, потому что никто не захочет, чтобы пытки и злоупотребления были запечатлены. С одной стороны, хорошо, что это решение принято, и данные будут храниться. Но также нужно говорить и об усилении общественного контроля», - отметил он.
Правозащитник уточнил, какие меры необходимо принимать, чтобы добиться соблюдения законности в стенах исправительных учреждений.
«У членов СПЧ есть критические замечания к формированию общественных наблюдательных комиссий, куда, как считают коллеги, стараются утверждать лояльных общественных деятелей и исключать правозащитников, юристов, журналистов. Поэтому предлагается дать полномочия при их формировании не только федеральной общественной палате, но и региональным общественным палатам, уполномоченным по правам человека при президенте, а также при главах субъектов. Я думаю, что в этом есть рациональное зерно, потому что эти комиссии не должны быть соглашательскими, а должны состоять из профессионалов, людей, которые не боятся ставить острые вопросы, которые настойчиво будут добиваться справедливости и соблюдения законности», - добавил он.
Собеседник НСН назвал еще одно условие, которое поможет сделать систему наказания более гуманной.
«Следующий момент, который поможет избежать зверства и беспредела в уголовно-исполнительной системе – это неотвратимость наказания. Я прекрасно понимаю, что есть корпоративная солидарность между правоохранительными органами и системой ФСИН. Все они заинтересованы в том, чтобы поддерживать друг друга и не давать ход расследованиям о злоупотреблениях. Но тем не менее, органы прокуратуры должны оперативно реагировать и держать на контроле расследование обращений, заявлений о применении пыток и иных нарушениях в системе ФСИН. Я думаю, что все это вместе поможет сделать систему более гуманной и более прозрачной», - резюмировал он.Напомним, в конце июля СМИ опубликовали видео избиения
заключенного в ярославской колонии. После этого было возбуждено уголовное дело
о превышении полномочий, по которому проходят 12 сотрудников колонии. Один из
них на допросе рассказал, что приказ пытать заключенного отдал лично бывший
начальник колонии, пишет «Коммерсант».