«Будут закрывать регистраторы». В СПЧ о пытках в тюрьмах

Александр Брод в эфире НСН прокомментировал решение ФСИН о продлении сроков хранения записей с видеорегистраторов.

ФСИН планирует бессрочно хранить записи с видеорегистраторов, на которых зафиксировано применение силы к заключенным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководство ведомства. «Это сделано для совершенствования доказательной базы в случае совершения преступлений и правонарушений на территории учреждения»,— отметил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил в эфире НСН, что видеорегистраторы могут не зафиксировать факты нарушения.

«Это не панацея от всех бед. В какой-то из колоний Калмыкии во время избиения один регистратор был закрыт, а второй направлен на потолок, и никакую информацию собрать было невозможно. Не исключаю, что с регистраторами будут и дальше так поступать, потому что никто не захочет, чтобы пытки и злоупотребления были запечатлены. С одной стороны, хорошо, что это решение принято, и данные будут храниться. Но также нужно говорить и об усилении общественного контроля», - отметил он.

Правозащитник уточнил, какие меры необходимо принимать, чтобы добиться соблюдения законности в стенах исправительных учреждений.

«У членов СПЧ есть критические замечания к формированию общественных наблюдательных комиссий, куда, как считают коллеги, стараются утверждать лояльных общественных деятелей и исключать правозащитников, юристов, журналистов. Поэтому предлагается дать полномочия при их формировании не только федеральной общественной палате, но и региональным общественным палатам, уполномоченным по правам человека при президенте, а также при главах субъектов. Я думаю, что в этом есть рациональное зерно, потому что эти комиссии не должны быть соглашательскими, а должны состоять из профессионалов, людей, которые не боятся ставить острые вопросы, которые настойчиво будут добиваться справедливости и соблюдения законности», - добавил он.

Собеседник НСН назвал еще одно условие, которое поможет сделать систему наказания более гуманной.

«Следующий момент, который поможет избежать зверства и беспредела в уголовно-исполнительной системе – это неотвратимость наказания. Я прекрасно понимаю, что есть корпоративная солидарность между правоохранительными органами и системой ФСИН. Все они заинтересованы в том, чтобы поддерживать друг друга и не давать ход расследованиям о злоупотреблениях. Но тем не менее, органы прокуратуры должны оперативно реагировать и держать на контроле расследование обращений, заявлений о применении пыток и иных нарушениях в системе ФСИН. Я думаю, что все это вместе поможет сделать систему более гуманной и более прозрачной», - резюмировал он.

Напомним, в конце июля СМИ опубликовали видео избиениязаключенного в ярославской колонии. После этого было возбуждено уголовное делоо превышении полномочий, по которому проходят 12 сотрудников колонии. Один изних на допросе рассказал, что приказ пытать заключенного отдал лично бывшийначальник колонии, пишет «Коммерсант».