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Общество

Патовая ситуация. В СПЧ надеются на здравый смысл Сенцова

15 Августа 2018 в 11:36
Патовая ситуация. В СПЧ надеются на здравый смысл Сенцова

В эфире НСН правозащитник Александр Брод рассказал о возможных решениях безвыходной ситуации.

В ответ на просьбу матери осужденного Олега Сенцова о помиловании сына в администрации президента РФ заявили о необходимости личного обращения. Как сообщает украинский телеканал «Громадьске», в Управлении по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ Людмиле Сенцовой сообщили, что приговорённый к 20 годам лишения свободы Олег Сенцов должен сам направить Владимиру Путину прошение о помиловании. В этом случае ходатайство Сенцова направят в комиссию по вопросам помилования, а окончательное решение примет российский президент.

Однако, сам Сенцов просить о помиловании не собирается. О безвыходности сложившейся ситуацию в эфире НСН рассказал член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

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«Насколько я знаю, Сенцов настроен категорически и лично обращаться не хочет. Ситуация пока патовая. Я знаю, что к нему недавно приходила правозащитница и журналист Зоя Светова. Она подтвердила, что его состояние сложное, близкое к критическому. В то же время ФСИН говорит, что ничего критического нет, и он получает необходимую медицинскую поддержку. Будем дальше наблюдать за развитием ситуации и за тем, чтобы ему оказывалась необходимая медицинская помощь», — рассказал правозащитник.

Однако Александр Брод добавил, что согласно правовой практике, представители и родственники Сенцова могут подготовить прошение о помиловании, но только при условии его согласия.

Ранее в эфире НСН глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов назвал единственным путем освобождения Сенцова сценарий Надежды Савченко, которая также отказывалась лично просить президента РФ о помиловании. Александр Брод в свою очередь отметил, что хотя существуют правовые нормы, с которыми необходимо считаться, несмотря на свою политическую позицию, бывают и исключения.

«У нас власть способна делать исключения. Надеюсь, все-таки, что здравый смысл победит и с той, и с другой стороны, и не дойдет до трагедии», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет лишения свободы. 14 мая 2018 года, находясь в колонии «Белый медведь», Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых, находящихся в местах лишения свободы в России, при этом не требуя собственного освобождени.
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