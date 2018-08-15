Патовая ситуация. В СПЧ надеются на здравый смысл Сенцова

В эфире НСН правозащитник Александр Брод рассказал о возможных решениях безвыходной ситуации.

В ответ на просьбу матери осужденного Олега Сенцова о помиловании сына в администрации президента РФ заявили о необходимости личного обращения. Как сообщает украинский телеканал «Громадьске», в Управлении по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ Людмиле Сенцовой сообщили, что приговорённый к 20 годам лишения свободы Олег Сенцов должен сам направить Владимиру Путину прошение о помиловании. В этом случае ходатайство Сенцова направят в комиссию по вопросам помилования, а окончательное решение примет российский президент.

Однако, сам Сенцов просить о помиловании не собирается. О безвыходности сложившейся ситуацию в эфире НСН рассказал член президентского Совета по правам человека Александр Брод.