Патовая ситуация. В СПЧ надеются на здравый смысл Сенцова

В эфире НСН правозащитник Александр Брод рассказал о возможных решениях безвыходной ситуации.
В ответ на просьбу матери осужденного Олега Сенцова о помиловании сына в администрации президента РФ заявили о необходимости личного обращения. Как сообщает украинский телеканал «Громадьске», в Управлении по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ Людмиле Сенцовой сообщили, что приговорённый к 20 годам лишения свободы Олег Сенцов должен сам направить Владимиру Путину прошение о помиловании. В этом случае ходатайство Сенцова направят в комиссию по вопросам помилования, а окончательное решение примет российский президент.
Однако, сам Сенцов просить о помиловании не собирается. О безвыходности сложившейся ситуацию в эфире НСН рассказал член президентского Совета по правам человека Александр Брод.
Однако Александр Брод добавил, что согласно правовой практике, представители и родственники Сенцова могут подготовить прошение о помиловании, но только при условии его согласия.
Ранее в эфире НСН глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов назвал единственным путем освобождения Сенцова сценарий Надежды Савченко, которая также отказывалась лично просить президента РФ о помиловании. Александр Брод в свою очередь отметил, что хотя существуют правовые нормы, с которыми необходимо считаться, несмотря на свою политическую позицию, бывают и исключения.
«У нас власть способна делать исключения. Надеюсь, все-таки, что здравый смысл победит и с той, и с другой стороны, и не дойдет до трагедии», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет лишения свободы. 14 мая 2018 года, находясь в колонии «Белый медведь», Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых, находящихся в местах лишения свободы в России, при этом не требуя собственного освобождени.