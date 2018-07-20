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Общество

Язычник под прикрытием. РПЦ призвала не путать религиозные миссии и работу музеев

20 Июля 2018 в 17:00
Язычник под прикрытием. РПЦ призвала не путать религиозные миссии и работу музеев
ФОТО: Википедия
Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ объяснил НСН интерес церкви к центрам древнеславянской культуры.

В Минкульт обратились Екатеринодарская и Кубанская епархии РПЦ с просьбой проинформировать о центрах древнеславянской культуры. Также священнослужители заинтересовались проведением массовых мероприятий в дни традиционных языческих праздников: Масленицу, ночь Ивана Купала, Перунова дня, Щедреца, дня Сварога и других старинных дохристианских праздников. Документ обращения имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире НСН объяснил интерес церкви тем, что существует опасение проведения под видом музейной деятельности религиозных миссий языческого характера.

«Что касается интереса к проведению мероприятий неоязыческого содержания, то для нас он естественен, поскольку, на наш взгляд, между музейной деятельностью и религиозной миссией любого содержания существует большая разница. Мы, православные христиане, с большим интересом относимся к древней культуре нашего народа. Но мы против того, чтобы музейная деятельность, связанная с изучением этого наследия, превращалась в неоязыческую религиозную миссию. Об этом должны знать епархии, представители государственной власти, простые верующие люди. Поэтому мы всегда проявляем интерес к подобного рода инициативам и начинаниям», — объяснил Кипшидзе.

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Он не ответил напрямую на вопрос, не противоречит ли такой интерес РПЦ свободе выбора вероисповедания россиян, а лишь подчеркнул в своём ответе, что любая деятельность, в том числе и религиозная, должна осуществляться по своему регламенту.

«Люди могут исповедовать любые религиозные убеждения, как вы верно заметили, если это не противоречит действующему законодательству. Но в то же время религиозная деятельность и музейная по своей природе серьёзно отличаются и по-разному регламентируются действующими законами. И разница между ними должна соблюдаться не только в нормах закона, но и в складывающейся правоприменительной практике», — заключил Кипшидзе.

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Напомним, что интерес народа к язычеству уже не в первый раз вызывает беспокойство в РПЦ. Так, в июне этого года глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заметил, что особой популярностью язычество пользуется в рядах спортсменов и спецназовцев. Как отмечает RT, по мнению святейшего, мотивация языческими идеями ни к чему хорошему их не приведёт.


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