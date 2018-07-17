Кураев призвал РПЦ покаяться в день расстрела царской семьи

Протодиакон в эфире НСН заявил, что РПЦ стоит задуматься о роли церкви в революционных событиях в России.

Ровно сто лет назад, 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляли последнего российского императора Николая II вместе с членами семьи и слугами. Как отмечает RT, в 2000-м году Русская православная церковь причислила расстрелянных Романовых к лику святых.



Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН раскритиковал отношение современной церкви к революционным событиям.

«К сожалению, в программу торжеств не включается истинное покаяние, а именно серьёзное размышление о причинах революции. Не в смысле врагов России и не в смысле того, что мы не защитили царя-батюшку. Это должна быть попытка понять с церковной точки зрения именно в церковной жизни в это время. Отказ церкви даже размышлять о своей роли – это один из продуктов нашей церковной жизни. Институт, на знамёнах которого написано «покайтесь», никогда не является сам примером такого рода покаянного размышления», - сказал Кураев.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что, по его мнению, царскую семью было расстреливать не нужно. Он также раскритиковал ажиотаж, поднявшийся в последние дни вокруг вопроса о подлинности останков царской семьи.