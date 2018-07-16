В Императорском доме Романовых не торопятся с признанием останков

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В эфире НСН Александр Закатов заявил, что позиция Императорского дома будет зависеть от заявлений РПЦ по итогам изучения материалов следствия.

В Следственном комитете России подтвердили подлинность останков членов семьи Романовых, обнаруженных под Екатеринбургом в 1993 и 2007 годах. Представитель СКР Светлана Петренко уточнила, что проведенные молекулярно-генетические экспертизы показали, что останки принадлежат царю Николаю II, его супруге, четырем дочерям и сыну. Как сообщается на сайте СКР, в ходе экспертизы сопоставлялись генетические профили найденных останков и родственников царской семьи. Отметим, расследование убийства возобновилось в 2015 году по инициативе Русской православной церкви.



В эфире НСН глава канцелярии Императорского дома Александр Закатов заявил, что результаты экспертизы были известны ранее, однако Следственный комитет предпочел озвучить их накануне 100-летия гибели царской семьи. Напомним, главой Российского императорского дома Романовых является Великая княгиня Мария Владимировна.

«Следственный комитет накануне 100-летней годовщины мученической кончины царской семьи, видимо, решил эффектно объявить результаты, хотя они были известны задолго до этого. Вызывает некоторое недоумение, почему это не было представлено заранее к заседанию СинодаЕсли бы Следственный комитет это сделал раньше, то, может быть, это бы и обсуждалось. Как известно, на состоявшемся заседании в Екатеринбурге вопрос подлинности останков не поднимался. Там были приняты другие важные решения», - отметил Закатов.

Теперь позиция РПЦ, которая не признает останки Николая II, его супруги, детей, их слуг и приближенных, найденные под Екатеринбургом мощами святых страстотерпцев, зависит от тех материалов, которых представит следствие, отметил эксперт. Императорский дом, в свою очередь, будет солидарен с итоговым мнением церкви.

«Нам известно, что проводились новые исследования, фактически, с нуля. Государство здесь пошло навстречу Русской православной церкви, которая настаивала на том, что необходимо решить целый ряд вопросов, которые не получили удовлетворительного ответа по итогам первой экспертизы. Очевидно, будет еще обсуждение тех данных, которые представил Следственный комитет. Свое слово должны сказать генетики и другие общественные организации, которые занимаются сохранение исторического наследия. И затем священноначалие определит порядок того, как реагировать на это очередное извещение. Для Императорского дома Романовых, как и для церкви, было бы большой радостью, если подтвердится, что екатеринбургские останки являются останками царственных страстотерпцев. Императорский дом в этом вопросе всецело поддерживает РПЦ, ориентируется на ее позицию», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее в эфире НСН зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, подчеркнул, что заявление СК будет изучено РПЦ со всем необходимым вниманием.

Отметим, расследование убийства царской семьи было начато 25 лет назад, когда под Екатеринбургом были найдены человеческие останки, За эти годы расследование убийства царской семьи, произошедшего в июле 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, несколько раз прекращалось и возобновлялось вновь.

Так, в 2011 году в официальном заключении СКР указывалось, что следствие не располагает документальными доказательствами причастности лидера большевиков Владимира Ленина либо кого-то другого из высшего руководства большевиков к расстрелу царской семьи. Уголовное дело об убийстве членов царской семьи завершится после того, как будут готовы данные последних четырех экспертиз, среди которых - результаты исследования документов из хранящихся за рубежом архивов, пишет Газета.ру.



