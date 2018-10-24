Врач: Престиж профессии — не показатель улучшения здравоохранения

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Глава «Лиги защиты врачей» рассказал НСН, что возвеличило в глазах россиян профессию медика.

Самой престижной в стране россияне считают профессию врача. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте организации. Более четверти респондентов – 26% – поставили медиков на вершину списка престижных специалистов, что в 2,2 раза выше, чем в 2012 году. Вторую строчку заняли учителя, а третью – юристы.

Причин такой тенденции повышения престижа в обществе медицины может быть несколько, заявил в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Здесь, по его словам, играет роль и участие медиков в публичных обсуждениях, и возможность заработать, и перспектива практиковать за границей.

«Профессия врача всегда была престижной. Здесь скорее вопрос ранжирования интересов: что людей больше волнует, когда они выбирают, кем быть? Да, есть значительное число тех, у кого в душе остаются какие-то гуманитарные идеи. Это не зависит от ситуации в государстве, такие люди были и будут. Больше должно было повлиять, когда выяснилось, что среди врачей есть те, кто готов выходить на улицы, открыто говорить о проблемах. Люди увидели, что профессия врача не убивает какие-то внутренние побуждения», — заметил Гальперин.

Не стоит забывать и о тех, кто глубоким идеям нравственности предпочитает тугой кошелёк. В современной России врач может не только устроиться в частную клинику, где за деньги, но всё же помогают людям, но и «сравнительно честно заработать» с помощью «медицинского фастфуда».

«Если говорить о том, насколько престижность профессии определяется уровнем дохода, перспективами карьеры, то это вопрос сложный. Потому что как бы ни уничтожали у нас в стране медицину, многие понимают, что у кого-то есть интерес просто зарабатывать деньги. Сегодня врач может уйти в коммерческую клинику, не обращать внимания на реальные проблемы и просто зарабатывать. В медицине есть масса выгодных специальностей. Кроме того, у нас допускается заниматься чисто коммерческими методами, относительно честными способами зарабатывания денег. Так работает большинство сетевых клиник, которое предлагает пациентам набор медицинского фастфуда, самые выгодные процедуры, всем подряд ставит один и тот же диагноз, и врач, который не обращает внимания на этическую сторону, вполне может там обеспечить себя», — рассказал собеседник НСН.

Более того, подрастающее поколение в условиях глобализации уже не цепляется за тезис «где родился, там и пригодился», и часто выбирает профессию с перспективой уехать из России. В целом же, рост престижа врачей в российском обществе не говорит об улучшении положения медицины в России, подытожил Гальперин.

«Есть другая сторона. При том, что у нас есть проблемы в медицинском образовании, российский врач ещё имеет приличную базу. И при нынешней глобализации он может покинуть страну, жить за границей и работать без всех проблем, которые мы видим в нашем обществе. Эти мысли посещают большое число молодых людей, и поэтому у нас молодёжь на это ориентирована. Я думаю, с этим это тоже как-то связано. Не надо обольщаться, это вовсе не говорит о том, что у нас улучшается ситуация в здравоохранении», — заключил врач.

Добавим, что в рейтинге самых прибыльных профессий медики тоже заняли одну из лидирующих позиций — третью, набрав 12% голосов респондентов. Вторая строчка занята политиками — 13%, и первая — юристами с 15%. При этом престиж профессии при выборе занятий учитывали 16% респондентов.