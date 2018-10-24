Онищенко рассказал, кто наведёт порядок в столичных точках продажи шаурмы

ФОТО: Wikimedia Commons

Экс-главный санитарный врач страны заверил НСН, что нельзя просто взять и закрыть все места продажи шаурмы.

Роспотребнадзор проверил более 250 точек продажи шаурмы в Москве и выявил нарушения на всех предприятиях. По данным, опубликованным на сайте ведомства, в ходе проверки были обнаружены нарушения сроков годности и хранения продуктов, отсутствие документов на сырьё, отсутствие условий для обработки инвентаря и соблюдения правил личной гигиены, а также несоблюдение требований к прохождению медицинских осмотров персоналом.

Основная причина столь плачевного состояния точек питания в недостаточном контроле со стороны государства и отсутствии единого подхода к организации их работы. Об этом в эфире НСН рассказал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Главная причина в том, что у нас нет адекватности в уровне государственного надзора над такого рода опасными объектами. Системная проблема — это кадры. Это люди, которые не имеют специального образования, не проходят медицинское освидетельствование. И, конечно же, отсутствие единых подходов к структуре помещений и рабочих цехов, где находится это мясо, которое якобы прожаривается и продаётся», — заявил Онищенко.

Шаурма плотно вошла в гастрономическую жизнь города из-за ускорения её темпа и смены культуры питания, отметил собеседник НСН. И просто закрыть все точки продажи — не выход. Здесь, по его мнению, следует вести системную работу над исправлением ситуации.

«Шаурма популярна потому, что она очень удачно попала в тренд изменения образа жизни. Народ суетится, бегает в поисках работы, и утрачивается культура питания. Сегодня доминирует другая культура — глотать на бегу, не есть, а именно глотать. Как выйти из положения — закрыть всё не получится. Нужно найти оптимальные системы, которые могли бы дать хорошие альтернативы фастфуда. Хотя, на мой взгляд, он ещё хуже. Кто будет этим заниматься — номинально министерство промышленности и торговли. И здесь должны сказать своё слово профессиональные сообщества, которые у нас тоже находятся в рудиментарном состоянии. Поэтому то, что сделал Роспотребнадзор — это его работа, но она не должна завершиться наказанием, закрытием точек. Она должна вылиться в предложение бизнесу навести здесь порядок», — заключил Онищенко.

Добавим, по итогам проверки надзорного ведомства были составлены протоколы на штрафы, общая сумма которых составила почти шесть миллионов рублей. Также было изъято и уничтожено 1 640 килограммов «обезличенной готовой пищевой продукции и сырья».