Владелец сети «Корчма Тарас Бульба» отказался переносить бизнес за границу

Юрий Белойван заявил НСН, что не для того потратил 20 лет своей жизни, чтобы из-за одной ошибки закрыть своё дело.

Сеть ресторанов «Корчма Тарас Бульба» не планируется переносить за рубеж после окончания разбирательства по поводу неуплаты налогов её руководством. Об этом в пресс-центре НСН заявил создатель сети Юрий Белойван. По его мнению, ошибки совершают все, и это не повод закрывать дело всей жизни.

«Я не оценивал бы ситуацию, как негативную. Все ошибаются. Я свои ошибки признал. Кому нужен наш русский бизнес за границей? Если это делать в Америке, то нельзя русских брать на работу тогда. Потому что у нас такие лица во время работы, что американцы сразу спрашивают — “Что случилось?”. Когда я приезжал в ресторан, они думали, что я охранник и ищу бомбу. Поэтому наш бизнес там не пойдёт. А если делать его с американцами, с французами, это будет не тот бизнес, не те люди и так далее. Поэтому я бы об этом не говорил. Всё-таки 20 лет жизни положено сюда, и говорить, что из-за каких-то негативных факторов, просчётов всё закрыть… Я бы об этом даже не говорил», — заявил Белойван.

Ранее в эфире НСН он опроверг сообщения СМИ о сумме его задолженности по налогам. По его словам, цифра, которую приводят представители прессы, завышена в два раза и даже превышает годовой бюджет его бизнеса.