Владелец «Корчмы Тарас Бульба» опроверг данные о сумме долга

Юрий Белойван заявил НСН, что сумма равна примерному годовому бюджету его ресторанов.

Создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван в пресс-центре НСН опроверг сведения о долге в два миллиарда рублей неуплаченных налогов.

«Два миллиарда — нет такой суммы. Есть миллиард сто, в районе миллиарда. Они колеблются всё время. Начисленная сумма равна где-то годовому бюджету этих ресторанов. Как она появилась, надо спрашивать тех, кто делал эти расчёты. По уголовному делу — 650 миллионов. Хотя тоже сумма достаточно неподъёмная для наших ресторанов. Но, к сожалению, у нас не было опыта вначале, и мы проиграли все эти суды. Плюс за нас ещё кто-то сходил в Верховный суд и просудил эти суммы. Мы не придали этому значения. Вам скажут, что вы должны миллиард, вы будете смеяться до тех пор, пока не увидите решение суда. А теперь, что хотите, то и делайте. И то, что вы их не брали, не имеет значения. Поэтому сейчас приходится быть в этой ситуации, в уголовном деле, защищаться», — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрий Белойван признал вину в неуплате налогов. Защита владельца ресторанов утверждает, что такое решение было принято, чтобы выйти на конструктивный диалог со следствием.