Венедиктов против. Главред «Эха Москвы» публично извинится перед президентом

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Алексей Венедиктов признал правоту президента РФ в споре о финансировании радиостанции.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. Такое сообщение он разместил в своём Telegram-канале. Теперь его место займёт его заместитель Екатерина Годлина.

«Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», - пояснил Венедиктов.

При этом в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» пояснили, что кандидатуру Годлиной в совет директоров миноритарии предложили ещё в феврале 2018 года, сообщает ТАСС. В конце июня её избрали в совет директоров решением общего собрания акционеров.

В свою очередь, Алексей Венедиктов объяснил своё решение несогласием с бюджетной политикой. Об этом он рассказал в эфире

«Я голосовал против бюджета. У меня возник конфликт интересов: как член совета директоров я должен был быть солидарен с бюджетом, а как главный редактор “Эха Москвы” и представитель миноритариев я категорически против. Это шизофрения. Дабы её избежать, я выбрал одно», - пояснил Венедиктов.

Более того, он заявил, что генеральный директор взял кредит на сумму 48 миллионов рублей у «Газпрома» без разрешения. Миноритарии об этом решении не знали, сообщает сайт радиостанции. Из-за этого главреду «Эха Москвы» придётся «публично извиняться» перед президентом РФ Владимиром Путиным, в беседе с которым Венедиктов отрицал о финансировании радиостанции «Газпромом». Главред «Эха Москвы» подчеркнул, что российский лидер был прав.

«Конечно, он (имеется в виду взятый кредит - НСН) возвратный, с двухпроцентной ставкой, но все равно это можно считать как финансирование в госбанке. То есть президент был прав, а я, возражая ему, член совета директоров, был не прав», - цитируют слова Венедиктова РИА Новости.

Напомним, Алексей Венедиктов работает на «Эхе Москвы» с 1990 года. Он начинал карьеру на радиостанции с позиции корреспондента. С 1998 года Венедиктов назначен главным редактором.