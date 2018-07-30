Венедиктов поменял себя в совете директоров «Эха Москвы» на финансиста

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Главный редактор «Эха Москвы» заявил в эфире НСН, что не согласен с генеральным директором, который «взял кредит для радио за моей спиной».

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции, сообщает РИА Новости. ЗАО "Эхо Москвы" включено в холдинг "Газпром-Медиа", который владеет контрольным пакетом акций радиостанции. В совет директоров входят девять человек.



В эфире НСН Алексей Венедиктов рассказал, что принял решение покинуть совет после голосования по бюджету на 2018 год. «Я голосовал против бюджета. У меня возник конфликт интересов: как член совета директоров я должен был быть солидарен с бюджетом, а как главный редактор «Эха Москвы» и представитель миноритариев я категорически против. Это шизофрения. Дабы её избежать, я выбрал одно».

Генеральный директор «Эха Москвы» Екатерина Павлова, по словам главного редактора радио, ещё до этого заседания ознакомила его с проектом бюджета, с которым он не согласился.

«Согласно правилам, сделки с заинтересованностью нуждаются в одобрении. Мы – миноритарии - возразили. Когда мы получили проект бюджета, то увидели, что кредит взят, частично потрачен без всякого одобрения. Теперь мой заместитель, который имеет финансовое образование, будет в совете директоров, а у меня не будет конфликта интересов, и я не буду связан корпоративной солидарностью совета директоров», - отметил собеседник НСН.

Венедиктов подчеркнул, что из-за всей этой кредитной истории выглядит перед президентом Путиным «клоуном».



«Когда президент на прямой линии говорил о финансировании «Эха» государством, он был прав: в смысле возвратного кредита с двузначной процентной ставкой. А я ему, как вы помните, возражал. То есть президент знал больше, чем я, что происходит у меня под носом. Мы ведь хотим, чтобы «Эхо Москвы» нормально функционировало. А когда генеральный директор берёт за вашей спиной кредиты…вы ничего об этом не знаете, и выглядите как клоун… Теперь придётся публично извиняться перед президентом», - заключил главный редактор «Эха Москвы».