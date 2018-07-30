Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы»

Российский журналист Алексей Венедиктов, являющийся главным редактором «Эха Москвы» написал в своем аккаунте Telegram о выходе из состава директоров компании.

По словам журналиста, неконтрольных акционеров теперь будет представлять Екатерина Годлина. Она является заместителем главного редактора радиостанции. Причины своего ухода Венедиктов не назвал. Всего он владеет 18% акций компании.

Напомним, Алексей Венедиктов начал свою работу на радиостанции «Эхо Москвы» с 1990 года. Он значился на должности корреспондента. Начиная с 1998 года он был назначен на пост главного редактора, а с 2002 стал президентом телекомпании «Эхо-ТВ».