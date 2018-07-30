В Росгидромете пообещали прекрасную погоду на «НАШЕСТВИИ 2018»

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Руководитель службы рассказал о мониторинге движения воздушных масс во время Главного приключения года.

Росгидромет пообещал прекрасную погоду на «НАШЕСТВИИ 2018». Сильных дождей, как в 2017 году, над полем Большого Завидова не будет. Об этом в эфире утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» рассказал руководитель Росгидромета Максим Яковенко. О том, как будет отслеживаться погода на Главном приключении года, читайте только на НСН.

«Любое приключение должно включать много элементов, причём как хороших, так и плохих. Погода будет прекрасная. В пятницу и первую половину дня субботы температура воздуха будет от +25°С до +27°С. Ночь будет тёплой от +13°С до +15°С. В субботу с 15:00 до 20:00 немного прохладнее. По осадкам точные прогнозы даются на трое суток. Предварительно можно сказать, что ночью дождей не будет, а в субботу после обеда пройдёт небольшой дождь. Но это не прошлый год, бояться не стоит. Если будет жарко кому-то, он как раз охладит пыл, смочит траву», - пояснил синоптик.

В этом году Росгидромет будет каждый час готовить прогнозы погоды на «НАШЕСТВИИ 2018». Максим Яковенко признался, что у службы большой опыт в сопровождении больших мероприятий.

«Ближайшая к Большому Завидову метеостанция находится в Конаково. Мы будем отслеживать перемещение масс через локаторы и с помощью спутниковых мониторингов. Проект мы запускаем с сегодняшнего дня. Опыт в этом у Росгидромета большой. Начиная с Олимпиады 1980 года в Москве, потом все крупнейшие спортивные мероприятия сопровождает Росгидромет», - пояснил Яковенко.

Напомним, фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в этом году пройдёт с 3 по 5 августа в Тверской области. На двух сценах выступят 150 музыкантов и групп, в том числе группировка «Ленинград», группы «Мельница», «Сплин», «Ночные Снайперы» и другие. Также в этом году появится третья сцены – «Высоцкий», на которой выступят 50 авторов-исполнителей, прошедших отборочный тур конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Подробно узнать о программе фестиваля и купить билеты можно на официальном сайте nashestvie.ru