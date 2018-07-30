«Спасение утопающих дело рук самих утопающих». Протоиерей о богослужении в Кремле

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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в эфире НСН призвал не делать национальную трагедию из эмоционального всплеска «заботливой жены».

Супруга московского священника Олега Батова рассказала на своей странице в Facebook о богослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле. По словам Марии, условия для проведения торжества 28 июля оказались сравнимыми с пытками.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН предложил альтернативные возможности преодоления сложившихся условий во время кремлевского богослужения.

«Это просто эмоциональный всплеск заботливой жены. Я понимаю ее и сочувствую, но делать из этого национальную трагедию не стоит. Тут и обсуждать нечего. Бедненький, маленький не покушал. Надо было сосочку с собой взять. Вообще диабетику всегда можно в карман положить кусок сахара, например, чтобы не было гипогликемии. Как говорится, голову надо включать, в том числе и жене. Надо было позаботиться о нем», — заявил Смирнов.

Протоиерей рассказал, что сам болеет диабетом и вполне может регулировать приемы пищи и лекарства самостоятельно. По его словам, диабет является профессиональным заболевание священнослужителей.

«Так не бывает, что священник болен, а его заставляют что-то делать. Мой лечащий врач говорит на этот счет, что спасение утопающих это дело рук самих утопающих. Если священнослужитель себя плохо чувствовал, то он мог просто отказаться от участия в мероприятии. Никто бы даже справку у него не запросил. Мне жаловался один митрополит, что еле выстоял на сильной жаре. У него, кстати, тоже диабет. Ну, так и что? Формат мероприятия не предполагал принятие пищи. Ну, где на площади кормить тысячи человек? Врачи говорят, что диабет это не болезнь, а образ жизни. Так что нос выше и веселее», — резюмировал собеседник НСН.