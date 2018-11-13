Воденников: У российских мужчин перманентная депрессия

Топ-1: Россияне спасаются от осенней хандры общением с близкими
На самом деле, у нас ничего нет, кроме узкого круга наших самых близких людей. Все остальное – иллюзия. Наши успех, наши деньги, наша слава и наши прорывы – все для них. Поэтому, конечно, лучший способ борьбы с осенней депрессией – общение с теми, кого мы любим.
Топ-2: Российские мужчины «искалечены» и «ослаблены» историей страны
Бедные российские мужчины! Самое главное, искалеченные и ослабленные больше, чем женщины! А мне интересно, кто стоял в бесконечных очередях? А женщины-челноки, которые собирали свои баулы, летели в Турцию или еще куда-то, а по дороге еще и были ограблены! Мужчины в это время лежали на диванах, потому, что у них была депрессия. Видимо у них перманентная, постоянная депрессия! Я поражен. Дорогие женщины! Я очень вам сочувствую, что российские мужчины все время искалечены и ослаблены. Ослаблены, что примечательно, историей страны, а не своим бездействием и не своей леностью! Не будьте такими, мужики!
Топ-3: Более половины россиян пользуются интернетом ежедневно
Я тут как-то обращался к врачу, и в какой-то момент она мне сказала: «Дмитрий, вы должны меньше нервничать!» Ну я, естественно, по-стариковски отвечаю: «Ну как меньше нервничать? Войдешь в Facebook, почитаешь о каких-нибудь ужасах, тролли приходят, ты раздражаешься…». Она слушает, слушает и в какой-то момент спрашивает: «А что такое Facebook?». Это было потрясающе! То есть, получается, что действительно есть люди, которые вообще не пользуются интернетом.
Топ-4: Влюбленность оказывает «лечебное» действие на организм
На самом деле, любовь и влюбленность - это вещи, которые очень сильно тебя структурируют. Я не знаю, что там по поводу мозга, но благодаря влюбленности, не становясь лучше (не становясь лучше, это важно), ты становишься активнее. И очень хотелось бы, чтобы те редкие моменты, когда к нам приходит влюбленность (а ведь действительно это бывает не так часто), мы использовали по назначению.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.