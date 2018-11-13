Воденников: У российских мужчин перманентная депрессия

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Россияне спасаются от осенней хандры общением с близкими

Россияне рассказали, чем спасаются от осенней хандры. По данным исследования, проведённого ВЦИОМ, около трети опрошенных признались, что им помогает общение с родными. На втором месте — хобби, его выбирают 24%. Многим поднять настроение помогает просмотр фильмов — всего на один процент меньше.

На самом деле, у нас ничего нет, кроме узкого круга наших самых близких людей. Все остальное – иллюзия. Наши успех, наши деньги, наша слава и наши прорывы – все для них. Поэтому, конечно, лучший способ борьбы с осенней депрессией – общение с теми, кого мы любим.

Топ-2: Российские мужчины «искалечены» и «ослаблены» историей страны

Российские мужчины «искалечены» и «ослаблены» историей страны, в итоге общество прощает им многое из того, что не простит российским женщинам. Об этом в своем материале написала шведская журналистка Элин Йонссон.

Бедные российские мужчины! Самое главное, искалеченные и ослабленные больше, чем женщины! А мне интересно, кто стоял в бесконечных очередях? А женщины-челноки, которые собирали свои баулы, летели в Турцию или еще куда-то, а по дороге еще и были ограблены! Мужчины в это время лежали на диванах, потому, что у них была депрессия. Видимо у них перманентная, постоянная депрессия! Я поражен. Дорогие женщины! Я очень вам сочувствую, что российские мужчины все время искалечены и ослаблены. Ослаблены, что примечательно, историей страны, а не своим бездействием и не своей леностью! Не будьте такими, мужики!

Топ-3: Более половины россиян пользуются интернетом ежедневно

Более половины (57%) взрослых россиян ежедневно выходят в интернет, при этом четверть граждан (24%) не пользуется интернетом вообще, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Я тут как-то обращался к врачу, и в какой-то момент она мне сказала: «Дмитрий, вы должны меньше нервничать!» Ну я, естественно, по-стариковски отвечаю: «Ну как меньше нервничать? Войдешь в Facebook, почитаешь о каких-нибудь ужасах, тролли приходят, ты раздражаешься…». Она слушает, слушает и в какой-то момент спрашивает: «А что такое Facebook?». Это было потрясающе! То есть, получается, что действительно есть люди, которые вообще не пользуются интернетом.

Топ-4: Влюбленность оказывает «лечебное» действие на организм

Учёные из Университета Западной Виргинии выяснили, что влюблённость может воздействовать на головной мозг человека и способна оказывать комплексное «лечебное» действие на организм в целом. Влюблённость может стимулировать активность в 12 областях головного мозга, отвечающих за запоминание и процессы принятия решений, что делает человека успешнее в повседневных делах и работе.

На самом деле, любовь и влюбленность - это вещи, которые очень сильно тебя структурируют. Я не знаю, что там по поводу мозга, но благодаря влюбленности, не становясь лучше (не становясь лучше, это важно), ты становишься активнее. И очень хотелось бы, чтобы те редкие моменты, когда к нам приходит влюбленность (а ведь действительно это бывает не так часто), мы использовали по назначению.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.