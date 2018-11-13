Психолог объяснила, почему в России много «ослабевших» мужчин

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Эксперт в эфире НСН рассказала, почему российские мужчины все чаще перекладывают решение важных проблем на женщин.

Шведская журналистка Элин Йонссон рассказала об «ослабших» и «искалеченных» мужчинах России. По её словам, многие семьи в РФ, в том числе из её знакомых, сталкиваются с серьёзными проблемами, и пока женщины берутся за грязную работу, представители сильного пола предпочитают сидеть дома и жалеть себя. Более того, в случае развода дети почти всегда остаются с мамами, в то время как отцы могут уехать. Журналистка объясняет сложившуюся ситуацию тяжёлой историей: гибелью мужчин во время революции, мировых войн, ГУЛАГа. Как подчеркнула представительница СМИ, выживших эти события искалечили, сообщает SVT.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН подтвердила эту тенденцию.

«У женщины сильней чувство ответственности за детей, выживание, безопасность, потому что это материнский инстинкт, который встроен в нас, поэтому женщина просто встаёт и делает. Сейчас общая тенденция в стране действительно такая, что женщины намного сильнее мужчин, но не физически, а морально, эмоционально», - заявила НСН психолог.

Однако, по словам Светланы Бояриновой, связано это вовсе не с тяжёлой историей страны, а с воспитанием.

«Многих мужчин воспитывали мама и бабушка. Есть даже такой термин, как псевдогомосексуальная семья, где две женщины воспитывают мужчину. У матерей есть тенденция чрезмерно опекать этих мужчин. То есть он растёт в атмосфере, где за него все проблемы решают женщины. Мужчина вырастает, но внутри он как был ребёнком, так им и остаётся. Когда какая-то сильно стрессовая ситуация, его вышибает эмоционально. А как мужчины справляются с эмоциями? Они либо начинают глушить их алкоголем, либо ложатся на диван. На самом деле там идёт какой-то мыслительный процесс. Но когда острая ситуация, такая стратегия не помогает: нужно моментально что-то делать. А женщина, как существо более эмоциональное и несклонное к депрессии и запоям, начинает что-то делать. Женщина тащит на себе всё это, а мужчина идёт к ней прицепом», - пояснила в эфире НСН Бояринова.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ холостых мужчин в два раза больше, чем незамужних женщин. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ. Так, если среди респондентов оказалось 16% неженатых мужчин, то среди женщин не состояли в браке лишь 7%. В эфире НСН всенародная сваха Роза Сябитова объяснила такие результаты сожительством.