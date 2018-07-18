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Общество

В Союзе журналистов призвали наказать Кирьянова за нападение на Рабинера

18 Июля 2018 в 12:51
В Союзе журналистов призвали наказать Кирьянова за нападение на Рабинера
Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что бойкот на «не очень медийного» экс-тренера не подействует. 

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что не считает своё поведение некорректным. Инцидент между ним и Игорем Рабинером произошёл возле студии «Матч ТВ». Экс-тренер ударил журналиста из-за его прошлогоднего критического материала в «Спорт-Экспрессе».

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что любое насилие в отношении журналиста, как и любого гражданина, неприемлемо и должно быть наказано.

«Известный в прошлом футболист и тренер Сергей Кирьяков преступил закон, избив человека с нанесением физического ущерба. Что будет дальше? Иски, встречи, извинения… Это уже на усмотрение Игоря Рабинера. Но оставлять безнаказанными подобные поступки нельзя. Сегодня журналиста ударили по лицу рукой, завтра ударят ножом, а послезавтра это может привести к пополнению трагического списка убитых коллег», — сказал Шафир.

Кирьяков пригрозил Рабинеру встречным иском

Секретарь Союза журналистов РФ поддержал идею издания «Спорт-Экспресс» объявить бойкот Кирьякову, но выразил сомнение в эффективности такого способа наказания зачинщика инцидента.

«Нисколько не умоляю заслуг Кирьякова, но это не самая медийная фигура. Если не ошибаюсь, кроме работы в тульском «Арсенале», у него значительных успехов в тренерской карьере не было. Он и так не слишком часто появляется в СМИ», — заключил собеседник НСН.

Журналист Рабинер решил засудить тренера Кирьякова

Напомним, бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил НСН, что намерен ответить на иск экс-нападающего российской сборной Игоря Рабинера. Сначала журналист заявил, что не собирался подавать в суд, однако сегодня сообщил НСН, что под давлением коллег поменял свое решение.

 

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