В Союзе журналистов призвали наказать Кирьянова за нападение на Рабинера

Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что бойкот на «не очень медийного» экс-тренера не подействует.

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что не считает своё поведение некорректным. Инцидент между ним и Игорем Рабинером произошёл возле студии «Матч ТВ». Экс-тренер ударил журналиста из-за его прошлогоднего критического материала в «Спорт-Экспрессе».

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что любое насилие в отношении журналиста, как и любого гражданина, неприемлемо и должно быть наказано.

«Известный в прошлом футболист и тренер Сергей Кирьяков преступил закон, избив человека с нанесением физического ущерба. Что будет дальше? Иски, встречи, извинения… Это уже на усмотрение Игоря Рабинера. Но оставлять безнаказанными подобные поступки нельзя. Сегодня журналиста ударили по лицу рукой, завтра ударят ножом, а послезавтра это может привести к пополнению трагического списка убитых коллег», — сказал Шафир.

Секретарь Союза журналистов РФ поддержал идею издания «Спорт-Экспресс» объявить бойкот Кирьякову, но выразил сомнение в эффективности такого способа наказания зачинщика инцидента.

«Нисколько не умоляю заслуг Кирьякова, но это не самая медийная фигура. Если не ошибаюсь, кроме работы в тульском «Арсенале», у него значительных успехов в тренерской карьере не было. Он и так не слишком часто появляется в СМИ», — заключил собеседник НСН.