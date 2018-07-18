Журналист Рабинер решил засудить тренера Кирьякова

В эфире НСН журналист рассказал, что обратиться к правоохранителям после потасовки с экс-нападающим сборной РФ его призвали коллеги-журналисты.

Журналист Игорь Рабинер намерен обратиться с заявлением в полицию и подать иск в суд после того, как в ходе съемок передачи экс-нападающий сборной РФ, бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков ударил его по лицу.

В эфире НСН он сообщил, что обратиться к правоохранителям его коллеги-журналисты, и в настоящее время он уже проводит соответствующие консультации с юристами (слушайте аудио).



«Не считаю, что мне есть о чем разговаривать с этим человеком, после нанесенного удара. Он, в общем-то, все сказал этим ударом. Разговаривать мне с ним абсолютно не о чем. По поводу юридических действий – я сейчас думаю и обсуждаю это с юристами, адвокатами. Очень много коллег в социальных сетях просят подать на него заявление в полицию, обратиться в судебные органы. Таким образом, журналисты должны себя защищать и показывать, что мы не имеем права позволять кому-либо физически воздействовать на нас за нашу профессиональную деятельность. Я пока для себя еще не принял решения, потому что вчера еще не собирался ни в какой суд, ни в полицию [заявление] подавать. Потому что, мне дорого мое время. Я понимаю, что какого-то реального выхлопа там, скорее всего, не будет с точки зрения именно какого-то решения. Но очень много людей меня об этом просят. И я действительно сейчас об этом задумался», - заявил Рабинер в эфире НСН.