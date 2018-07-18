Кирьяков пригрозил Рабинеру встречным иском

Ударивший журналиста за «хамскую» статью тренер Кирьяков сообщил НСН, что намерен продолжить разборки в суде.

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил НСН, что намерен ответить на иск журналиста Игоря Рабинера. Накануне Кирьяков ударил Рабинера по лицу за его статью в «Спорт Экспрессе». Сначала Рабинер заявил, что не собирался подавать в суд, однако сегодня сообщил НСН, что под давлением коллег поменял свое решение.

Экс-футболист и бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в эфире НСН предупредил, что ответит журналисту иском за оскорблении чести и достоинства.

«Без вопросов! Пусть подает, это его право. Получит встречный иск об оскорблении чести и достоинства. То, что он себе позволил, это уровень уличного хулигана, такое хамское поведение», — сказал Кирьяков.

Бывший тренер добавил, что не думает, что Рабинер сможет добиться чего-либо, обратившись в правоохранительные органы.Ранее Кирьяков в эфире «Говорит Москва» заявил, что не собирается извиняться перед журналистом, но готов к разговору.

Напомним, стычка между Рабинером и Кирьяковым произошла после того, как журналист принял участие в съемках телеканала «Матч ТВ». Как написал на своей странице в социальной сети Facebook Рабинер, причиной послужила его публикация в мае 2017 года, в которой он раскритиковал работу Кирьякова на посту главного тренера тульского «Арсенала».