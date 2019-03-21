В Союзе потребителей назвали меры борьбы с просрочкой

Почти половина (47%) претензий российских покупателей связано с продажей просроченных товаров. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Также в рейтинг самых распространенных жалоб попали ненадлежащее качество товаров и услуг (40%), обсчет и обвес (33%). Кроме того, четверть опрошенных пожаловалась на необоснованное завышение цен.
По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища в эфире НСН, такие результаты опроса показывают, что проблема нарушения прав покупателей — серьёзная и массовая, и необходимо принимать меры для её решения.
«Конечно, надо принимать меры для того, чтобы количество нарушений сокращалось. Эти меры могут и должны быть разного характера, в том числе и такие организационно-технические меры. В частности с просрочкой, на которую жалуются больше всего потребители», — отметил Шелищ.
«В частности, в торговле предлагалось сокращать такие потери за счет введения унифицированных способов маркировки даты окончания срока годности пищевых продуктов. Сейчас самым разным образом она указывается, и не всегда потребитель может ее найти и разглядеть. Для того, чтобы отслеживать и вовремя убирать с полок просроченные продукты, приходится огромному количеству работников магазинов постоянно осматривать упаковки, что конечно увеличивает издержки продавцов, которые мы с вами оплачиваем в розничной цене», — рассказал Пётр Шелищ.
При этом такую унифицированную маркировку предлагается сделать машиночитаемой, чтобы сотрудник магазина при помощи сканера мог быстро обнаруживать на полках просроченные продукты. Кроме того, обсуждаются предложения о маркировке, которая будет пресекать продажу просрочки на кассах магазинов, сообщил собеседник НСН.
«Поскольку сейчас внедряется маркировка КИЗами (контрольный идентификационный знак – прим. НСН) различных продуктов, было предложено включить в эти знаки информацию о сроке годности, которая позволит прямо на кассе отсекать возможность реализации просроченных продуктов. Когда кассир сканирует такой знак, как сейчас штрих-код, то касса просто не позволит ему в автоматическом режиме пробить такой товар с истекшим сроком годности», — разъяснил глава Союза потребителей.
Пётр Шелищ добавил, что в вопросах качества продукции основной проблемой остается фальсификация, в связи с чем, по его словам, предлагается ужесточение ответственности в случае ее выявления.
Напомним, с 1 марта 2019 года в России вступил в силу закон об обязательной цифровой маркировке табачных изделий. Отмечается, что мера призвана повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафактной продукции. В эфире НСН эксперты свидетельствуют последствия меры регулирования рынка для обычных потребителей табачной продукции.