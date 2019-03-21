В Союзе потребителей назвали меры борьбы с просрочкой

Председатель Союза потребителей России рассказал НСН, как решить проблему с частым нарушением прав покупателей.

Почти половина (47%) претензий российских покупателей связано с продажей просроченных товаров. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Также в рейтинг самых распространенных жалоб попали ненадлежащее качество товаров и услуг (40%), обсчет и обвес (33%). Кроме того, четверть опрошенных пожаловалась на необоснованное завышение цен.

По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища в эфире НСН, такие результаты опроса показывают, что проблема нарушения прав покупателей — серьёзная и массовая, и необходимо принимать меры для её решения.

«Конечно, надо принимать меры для того, чтобы количество нарушений сокращалось. Эти меры могут и должны быть разного характера, в том числе и такие организационно-технические меры. В частности с просрочкой, на которую жалуются больше всего потребители», — отметил Шелищ.