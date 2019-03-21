«Просрочка!»: ВЦИОМ назвал самую распространенную жалобу покупателей

Социологи назвали самую распространенную жалобу покупателей. Как пишет РИА Новости, по данным опроса, проведённого ВЦИОМ, 47% претензий связано с продажей просроченных товаров. Также в рейтинг жалоб попали ненадлежащее качество товаров и услуг, обсчет и обвес. Кроме того, на необоснованное завышение цен пожаловалась четверть опрошенных.

Также социологи выявили взаимосвязь между количеством фактов нарушения прав потребителей и размером населённого пункта, в котором они были зафиксированы: среди сельчан с ними сталкивались 34%, а среди жителей столиц – 43%.

При этом, по информации ВЦИОМ, подавляющее большинство респондентов – а именно 92% - точно знают, куда можно и нужно обращаться в случае нарушения прав потребителя.

Между тем, ранее стало известно, что Минтруд заявил о намерении внести законопроект, который изменит потребительскую корзину. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин, пишет РИА ФАН.

Он рассказал, что сейчас идет обсуждение этого вопроса в рамках рабочей группы. Планируется, что изменения вступят в силу 1 января 2021 года. Топилин сообщил, что потребительскую корзину планируется расширить. В первую очередь речь идет о продуктах питания, в том числе, молочных продуктах, овощах и фруктах. Их количество должно будет увеличиться.