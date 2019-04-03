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Общество

В Совфеде рассказали о преимуществах электронного СНИЛС

3 Апреля 2019 в 10:50
В Совфеде рассказали о преимуществах электронного СНИЛС

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН рассказал, что СНИЛС может стать универсальным цифровым документом. 

Пенсионный фонд России отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде. Информация о номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) теперь будет храниться в электронном виде. В ведомстве подчеркнули, что нововведение не скажется на пенсионном обеспечении. В пресс-службе Минтруда уточнили, что ранее выданные документы после изменений будут действительны и не потребуют обмена.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН заявил, что нововведение позволит существенно упростить бюрократические процедур.

«Это упрощение процедур получения СНИЛС, не надо писать заявления, ходить в пенсионный фонд и так далее. Те, кто зелененькие удостоверения получил, они у них останутся, а те, кто будет дальше оформлять в связи с рождением или получением документов, все будет очень просто заводиться. Так называемый, персонализированный счет. Лицевой счет наших расчетных счетов. В принципе, если кому-то нужен документ на бумажном носителе, он может обратиться. Человек будет знать свой счет, индекс, никакой особой разницы в этом нет. Это упрощение процедур, чтобы уменьшить хождение по инстанциям. Для того, чтобы осуществить упрощение обмена информацией между налоговой службой, и различного рода регистрационными процедурами. Между пенсионной системой – это будет такой универсальный специализированный документ, который позволит идентифицировать каждого из нас в системе отношений, что бы мы ни делали. Это единый цифровой документ, который позволяет находиться во всех ведомствах, где нам приходится бывать. Пенсионных, социальных системах, либо других, где требуется идентификация», - отметил он.

Интернет-омбудсмен одобрил цифровой профиль россиян

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ анонсировало проект цифровых профилей граждан. В них войдут паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН и информация о предоставленных госуслугах.




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