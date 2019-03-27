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Стало известно, что войдет в цифровой профиль россиянина

27 Марта 2019 в 19:50
Стало известно, что войдет в цифровой профиль россиянина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект закона о создании специальных цифровых профилей граждан, сообщает РИА ФАН.

Сообщается, что в них войдут паспортные данные, номера СНИЛС, ИНН и информация о предоставленных государственных и муниципальных услугах. В каждый отдельно взятый цифровой профиль будут входить расширенные данные о каждом человеке.

Благодаря нововведению, каждый гражданин России сможет ознакомиться с полной информацией о себе в аккаунте на портале государственных услуг. А люди, организации и государственные органы смогут обмениваться сведениями в электронном виде. Предполагается, что это сможет значительно упростить совершение покупок или получение кредитов.

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