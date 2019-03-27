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Общество

Интернет-омбудсмен одобрил цифровой профиль россиян

27 Марта 2019 в 20:55
Интернет-омбудсмен одобрил цифровой профиль россиян
Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал инициативу Министерства цифрового развития.

Министерство цифрового развития подготовило законопроект о создании цифровых профилей российских граждан, в которых будут содержаться данные паспорта, СНИЛС и ИНН и результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. Это должно упростить получение госуслуг, покупки и кредитование в онлайн-режиме.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал инициативу министерства.

«Я отношусь к этому позитивно. Это упрощает взаимодействие гражданина и государственной системы, потому что формирует историю взаимоотношений, удачный – неудачный опыт, позволяет создавать скоринговые модели. Упрощает соответственно предвосхищение потребностей гражданина в получении той или иной услуги. Нельзя сказать, что это плохо, на самом деле, это абсолютно естественно, когда накопленные информационной системой данные формируют профиль, структуру взаимодействия и позволяют в том числе изменять государственные услуги, чтобы их оптимизировать и персонифицировать», - пояснил он.

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Однако, считает эксперт, общественности стоит уделить внимание вопросу безопасности, целостности данных, угрозам утечек.

«Эта часть должна находиться под общественным контролем и должна быть доступна с точки зрения управления данными самому гражданину», - подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Мариничев в эфире НСН предположил, что в информации об антироссийской операции киберкомандования ВС США допущена технологическая и терминологическая путаница.

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