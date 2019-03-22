В Совфеде призвали разобраться с двойными пенсиями

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал НСН о необходимости изучить основания для выплаты двух пенсий семьям ликвидаторов ЧАЭС.

Пенсионный фонд России уточнил, какие категории пенсионеров имеют право получать два вида выплат сразу. В частности, двойные выплаты получают участники Великой Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами из-за ранения на военной службе, а также родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих по призыву, погибших в ходе прохождения воинской службы. Кроме того, в список тех, кто имеет право на двойные пенсии, попали жители блокадного Ленинграда и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Депутат Госдумы Андрей Барышев разработал законопроект, чтобы расширить этот список и, в частности, предложил уравнять в правах семьи ликвидаторов аварии на ЧАЭС и семьи, подвергшихся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк». Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заметил в эфире НСН, что необходимо провести тщательное расследование (слушайте аудио).

«Чем больше пенсионеров будут получать больше пенсий, тем лучше, по большому счету, априори, но думаю, надо посмотреть основания, по которым давали пенсии этой категории чернобыльцев. Скорее всего, это было связано с соответствующим нанесенным вредом по теме заражения. Однозначно сказать трудно, потому что критериальные оценки были подкреплены учеными, исследованиями условий жизни и так далее, это не так просто все делалось. Поэтому надо посмотреть. С точки зрения социальной справедливости, наверное, это правильно», — сказал сенатор.

Напомним, накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Согласно документу, теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем — осуществляться индексация.