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Госдума приняла закон о росте пенсий выше прожиточного минимума

21 Марта 2019 в 11:23
Госдума приняла закон о росте пенсий выше прожиточного минимума

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Согласно законопроекту, теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем — осуществляться индексация.

В результате выплаты неработающих пенсионеров ежегодно будут превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации, передает RT. Перерасчет пенсий будет сделан с 1 января 2019 года.

Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, что для определенных категорий граждан такие доплаты будут весьма ощутимы.

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