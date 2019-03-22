В Пенсионном фонде рассказали, кто имеет право на двойную пенсию

Пенсионный фонд России уточнил, какие категории пенсионеров имеют право получать два вида выплат сразу. Как пишет РИА Новости, в частности, двойные выплаты получают участники Великой Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами из-за ранения на военной службе, а также родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих по призыву, погибших в ходе прохождения воинской службы, подчёркивает Газета.ру.

Кроме того, в список тех, кто имеет право на двойные пенсии, попали члены семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, жители блокадного Ленинграда. Летчики-испытатели, космонавты и гражданские госслужащие получают право на государственную пенсию за выслугу лет и страховую пенсию по старости, подчёркивает РЕН ТВ.

Напомним, накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Согласно документу, теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем — осуществляться индексация.

В результате выплаты неработающих пенсионеров ежегодно будут превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации, передает RT. Перерасчет пенсий будет сделан с 1 января 2019 года.