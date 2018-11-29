В Совфеде поддержали СК в призыве не демонизировать интернет

Первый зампред комитета СФ по законодательству и госстроительству Людмила Бокова рассказала НСН об основных причинах детского суицида.

В СК призвали не демонизировать интернет. Как заявил в беседе с «Известиями» старший помощник председателя Следственного комитета РФ, генерал юстиции Игорь Комиссаров, сама по себе сеть не является причиной деструктивного поведения подростков, в том числе детских суицидов. Самоубийства и попытки суицида несовершеннолетних связаны с целым рядом обстоятельств, которые связаны со средой общения и климатом в семье, отметил Комиссаров.

«Ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», - сказал старший помощник председателя СК.

С позицией Игоря Комиссарова согласились и в Совфеде. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила в беседе с НСН, что интернет необходимо рассматривать как источник различной информации, которая может как позитивно, так и негативно повлиять на ребенка. При этом не стоит забывать, отметила сенатор, об основных причинах суицида детей.