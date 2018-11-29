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Общество

В Совфеде поддержали СК в призыве не демонизировать интернет

29 Ноября 2018 в 15:23
В Совфеде поддержали СК в призыве не демонизировать интернет
Первый зампред комитета СФ по законодательству и госстроительству Людмила Бокова рассказала НСН об основных причинах детского суицида.

В СК призвали не демонизировать интернет. Как заявил в беседе с «Известиями» старший помощник председателя Следственного комитета РФ, генерал юстиции Игорь Комиссаров, сама по себе сеть не является причиной деструктивного поведения подростков, в том числе детских суицидов. Самоубийства и попытки суицида несовершеннолетних связаны с целым рядом обстоятельств, которые связаны со средой общения и климатом в семье, отметил Комиссаров.

«Ни в одном случае нет определяющего влияния только интернета на последующие действия несовершеннолетних. Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», - сказал старший помощник председателя СК.

С позицией Игоря Комиссарова согласились и в Совфеде. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила в беседе с НСН, что интернет необходимо рассматривать как источник различной информации, которая может как позитивно, так и негативно повлиять на ребенка. При этом не стоит забывать, отметила сенатор, об основных причинах суицида детей.

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«Необходимо понимать, что проблема самоубийства детей лежит в плоскости реальной жизни. Основными причинами ухода детей из жизни, по мнению школьных психологов, является изоляция, чувство беспомощности и чувство собственной незначимости. Для борьбы с этим явлением мы должны не только развивать систему диагностики, которая сейчас в школах реализуется на системном уровне из-за отсутствия специалистов и методик работы, но и создать условия вовлеченности ребенка в общественную жизнь в зависимости от его интересов», — отметила сенатор Бокова.

По ее словам, использование интернета в позитивном ключе, а именно за счет вовлечения детей в обучение, конкурсы и другие онлайн-мероприятия, поможет достичь к 2020 году масштабных результатов в реализации плана мероприятий в рамках объявленного главой государства Десятилетия детства.

Напомним, ранее в российском интернете произошёл серьёзный сбой. Из-за ошибки небольшого оператора до 20 процентов российских пользователей испытывали проблемы с доступом в сеть. 
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