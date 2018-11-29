Заслуженный учитель: Цвет волос учебе не помеха

Фото: Курьер. Среда. Бердск

Доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН раскритиковал новосибирскую школу, выгнавшую девочку за голубой цвет волос.

Из новосибирской школы выгнали 12-летнюю девочку за голубой цвет волос, сообщает местное издание «Курьер. Среда. Бердск». По словам матери ученицы, администратор школы города Бердск Новосибирской области выгнал девочку, как только женщина выехала из здания учебного заведения. Спустя несколько дней к ученице подошел школьный психолог, который сделал ей замечание о том, что якобы из-за нее одна из старшеклассниц пришла в школу с цветными волосами. Директор школы обещала разобраться в ситуации.

В эфире НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург заявил, что школам пора заняться вопросами образования и воспитания, а не цветными волосами.

«Нестандартный цвет волос никакому учебному процессу не мешает. Попытка обратить на себя внимание и выглядеть прикольно, как они говорят, это нормальное и довольно частое явление среди как девочек, так и мальчиков. Думать надо о сущностных, содержательных вопросах обучения и воспитания детей, а не устраивать конфликты на ровном месте. Это наша традиционная, к сожалению, манера, начинать воевать с какими-то внешними проявлениями», — сказал Ямбург.Заслуженный учитель вспомнил, как в советских школах выступали против длинных волос и заставляли стричься, а теперь стало модно бриться наголо. По его словам, школам следует уделять меньше внимания внешним атрибутам учеников, которые все равно меняются со временем.«Воевали с джинсами — мы проиграли эту войну. Были моменты, когда в советское время директора стояли на первых этажах, смывали макияж с девочек или вынимали серьги. Надо понять, что все-таки надо делом заниматься и не создавать конфликтных ситуаций вокруг чисто внешних вещей, которые со временем меняются», — заключил собеседникРанее ученицу пермской школы отстранили от занятий за розовый цвет волос. По данному факту прокуратура Пермского края возбудила административное дело против директора гимназии по статье о незаконном ограничении права на образование.