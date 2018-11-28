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Каждый пятый пользователь остался без интернета из-за сбоя

28 Ноября 2018 в 10:38
Каждый пятый пользователь остался без интернета из-за сбоя

Около 20 процентов пользователей рунета не могли выйти в Сеть из-за глобального сбоя. Проблема произошла во вторник из-за небольшого новосибирского провайдера Krek Ltd, который ошибся при настройке протокола BGP (протокол маршрутизации). В итоге большая часть трафика была направлена на их сеть. Основной трафик шел от «Ростелекома», в результате чего сеть Krek Ltd не выдержала нагрузку, сообщает Qrator Labs.

Сообщается, что проблемы были не только у местного провайдера, но и у других сервисов, у которых был перехвачен трафик. Пользователи более часа не могли открыть в том числе социальные сети, YouTube, Ivi. По оценкам специалистов, пострадать могли 10 – 20 % пользователей Сети.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить правила работы на территории страны интернет-компаний. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал, что этот механизм требует значительной проработки и уточнения, прежде чем может быть воплощен в жизнь. 

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