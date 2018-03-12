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Общество

В РПЦ отказались верить в мирскую природу Благодатного огня

12 Марта 2018 в 15:35
В РПЦ отказались верить в мирскую природу Благодатного огня
ФОТО: Благодатный огонь // flickr.com

Протоиерей Дмитрий Смирнов заверил НСН, что независимо от суждений священников чудо Благодатного огня происходит уже две тысячи лет.

Тайна схождения Благодатного огня рассорила священника армянской патриархии Самуила Агояна с представителем греческой церкви. Как сообщает «Русская планета», священнослужитель заявил, что это не чудесное явление, а церковная церемония. Он трижды лично был свидетелем тому, что огонь на Пасху зажигает служитель храма Гроба Господня от обычной лампады, заверил Агоян. На это его греческий коллега потребовал прервать съёмку интервью, во время которого было сделано заявление.

Кураев назвал веру в Благодатный огонь опасной для православия 

Протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов в эфире НСН не поверил армянскому священнику, подчеркнув, что его убеждения в мирской природе чудесного явления не повлияют на веру христиан.

«Имел ли он право на такое высказывание — я не знаю, какие там правила. Есть исторический факт: ежегодно нисходит благодатный огонь, столетиями уже. Поэтому всякие заявления никак на веру не влияют. А потом, наша главная вера — в пресвятую Троицу, в Господа нашего Иисуса Христа. Благодатный огонь — это такое чудесное явление. Есть и другие: в нашем храме несколько икон мироточили, а одна обновилась. Она была совершенно чёрная, а потом стала светлеть и явилась в первозданном виде. Таких чудес зафиксировано в церкви за две тысячи лет огромное количество, и Благодатный огонь - из их числа», — заверил священнослужитель.

Дворкин: Ссоры и драки в Храме Гроба Господня – обычное дело 

Добавим, что веру в чудесную природу Благодатного огня особо чтят только в России. Такую мысль высказал в эфире НСН протодиакон Андрей Кураев. Он заметил, что споры об этом могут отрицательно повлиять на позиции православия в мире. В свою очередь исследователь, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин выразил другое мнение — ссоры, стычки и даже драки, по его словам, давно не редкость в Храме Гроба Господня, и вряд ли могут кого-то удивить.

Благодатный огонь ежегодно выносят из Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне празднования Пасхи. Этот ритуал символизирует выход истинного света, то есть воскрешение Иисуса Христа. При этом в церемонии традиционно принимают участие священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.

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