Кураев назвал веру в Благодатный огонь опасной для православия

Клирик пояснил в эфире НСН, что особое значение этому ритуалу придают только в России.

Священник армянской церкви Самуил Агоян во время интервью израильскому телевидению заявил, что в ритуале снисхождения Благодатного огня нет ничего мистического. По его словам, он лично трижды наблюдал, как греческий патриарх в Храме Гроба Господня зажигает восковые свечи от масляной лампады. По сообщениям СМИ, эти слова вызвали возмущение представителя коптской церкви, который обвинил Агояна во лжи и потребовал прекратить съемку.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН раскрыл детали инцидента, пояснив, из-за чего произошел конфликт.

«Спор возник не с коптским, а с греческим православным священником. Израильское телевидение изначально напутало. У Гроба Господня армянский монах давал интервью израильскому телевидению, пояснял, что он трижды присутствовал при церемонии благодатного огня и никакого чуда он там не видит: греческий патриарх от лампадки зажигает свечи. При этом, хотя он давал интервью израильскому телевидению, но на английском языке, и присутствовавший греческий монах его понимал. И он вмешался, сказал, что это не так, дескать, это чудо и так далее. Вот и все. Никакой драки там не было, правда он резко журналисту сказал, что запрещает снимать. Никакого серьезного конфликта во время интервью не произошло», - пояснил он.

При этом, по словам Кураева, особое значение ритуалу сошествия Благодатного огня придают только в России.

«Значение имеет вот что: в церемонии участниками являются два человека - греческий патриарх и представитель армянской церкви в Иерусалиме. То есть не армянских патриарх, а кто-то из священников, которых назначают. Этот армянский священнослужитель сказал, что он трижды участвовал. Собственно свидетеля два получается. Представители армянской церкви не первый раз утверждают, что никакого чуда не происходит. А при этом греческий патриарх Феофил не говорит, что это чудо. Он говорит об этом, как об обычном богослужении, без слова «чудо». То есть никакого саморазжигания он не проповедует. Поэтому остается удивляться только русским комментаторам, которые крайне экзальтированно говорят, что там каждый год все само собою загорается», - указал он.

По мнению собеседника НСН, такое отношение создает опасность для православия.

«Православный мир должен очень серьезно задуматься: нельзя главной опорой своей веры выставлять чудо, которое очень легко может быть опровергнуто. В эпоху современных технологий они дождутся, что кто-нибудь там камеру установит и будет в прямом эфире транслировать на весь мир, что там на самом деле происходит. И если вдруг окажется, что это не чудесное загорание от руки ангела, а речь идет о лампадке – хорошо известно, где эта лампадка может быть спрятана: там есть ниша, прикрытая иконой Божьей матери, над Гробом Господним. Есть фотографии этой ниши, с иконой и без иконы. Это может быть очень серьезный удар по авторитету православия как такового. Я напомню, что таким мифом это стало буквально в последние десятилетия. Дореволюционные апологеты православия никогда об этом не говорили, никак к этому не апеллировали. Это феномен 1990-х годов, когда начался туристический бизнес на паломничествах в Израиль», - заключил священник.

Ранее в эфире НСН профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин напомнил, что до строительства Храма Гроба Господня в IV веке церковь обходилась без Благодатного огня.