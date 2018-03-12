Дворкин: Ссоры и драки в Храме Гроба Господня – обычное дело

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В эфире НСН исследователь рассказал о значении благодатного огня, чудесное происхождение которого опроверг представитель армянской патриархии.

Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, опроверг чудесное происхождение Благодатного огня, что стало поводом для ссоры с представителем коптской церкви. Инцидент произошел во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня. По словам Агояна, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в этом нет.



Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин в эфире НСН заявил, что подобные словесные перепалки, и даже драки, в Храме Гроба Господня происходят регулярно.

«Это обычная дежурная новость про обычную дежурную перепалку. Кстати, представителей (копты и армяне – прим. НСН) одного и того же христианского направления – дохалкидонских монофизитских церквей, которые в начале истории друг друга анафематствовали (предавали анафеме – прим. НСН). Хотя эти анафемы никто не отменял, но они про них забыли и у них есть евхаристическое общение (возможность совместного служения литургии двумя епископами или священниками – прим. НСН). К сожалению, в Храме Гроба Господня, части которого принадлежат разным христианским церквам, очень часто происходят разные перепалки, ссоры, иногда, к сожалению, даже драки. Последствий, думаю, не будет никаких. Такие ссоры и в дальнейшем, к сожалению, будут происходить», - отметил Александр Дворкин.

Он также обратил внимание, что сошествие благодатного огня не является основой христианской веры, в отличие от Воплощения Господа Иисуса Христа, его Смерти и Воскресения. «В данном случае, если бы даже такого феномена, как Благодатный огонь, не было бы, это бы никак нашу веру не изменило.

Александр Дворкин напомнил, что Храм Гроба Господня был построен в IV веке после Рождества Христова, и до этого больше трех веков церковь существовала без этого храма. «Не было благодатного огня, и от этого церковь не была иной, бессмысленной», - подчеркнул собеседник НСН.

В ходе словесной перепалки в Храме Гроба Господня, по данным портала Новости Израиля, представитель коптской церкви обвинил Агояна во лжи и потребовал немедленно остановить съемку. В ответ на это, представитель армянской патриархии возразил, что копты при зажигании огня не присутствуют, но оппонент продолжил обвинять армянского коллегу во лжи.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, пишет РИА Новости. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня.

В феврале 2018 года глава Иерусалима Нир Баркат заявил, что муниципалитет планирует взыскать с христианских конфессий более 180 млн долларов в качестве налогов с расположенной в городе недвижимости. В знак протеста христианские церковные лидеры закрыли на несколько дней для паломников и туристов Храм гроба Господня.