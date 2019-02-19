В Росконтроле рассказали, что не все брокколи полезны

Специалисты Экспертного центра Союза Потребителей в эфире НСН прокомментировали результаты испытания быстрозамороженной капусты брокколи.

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Считается, что брокколи — один из самых полезных овощей. Но справедливо ли это для замороженной капусты, которая продается в наших супермаркетах? Экспертный центр Союза Потребителей Росконтроль исследовали брокколи следующих брендов: Bonduelle, Hortex, Vitamin / «Мираторг», «4 сезона», Icestar, «Часар», «О'кей».

Специалисты проверили продукцию по более 30 параметрам качества, а также параметрам безопасности. Был проведен скрининг пестицидов, оценена концентрация токсичных элементов, тяжелых металлов и токсичных соединений.

Результаты исследования в эфире НСН озвучила специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроля» Елена Менячихина.

«Во всех образцах было выявлено от одного до нескольких пестицидов, но их содержание не превысило максимально допустимое. По всем остальным показателям образцы также признаны безопасными. Токсичные элементы не обнаружены, определено только содержание мышьяка в брокколи «4 сезона», и количество его не превышает максимально допустимого значения. Нитратов также относительно немного, к тому же, в этой культуре их содержание не нормируется», - отметила она.

Специалист отметила низкое содержание витамина С в замороженном продукте.

«Куда дели витамин С? По справочным данным, витамина С в брокколи довольно много: 56-76 мг/100 г. Но в замороженной брокколи его оказалось гораздо меньше – в 4-5 раз. Также мы выяснили, что замораживание, особенно, проведенное с использованием неправильных технологий приводит к ухудшению органолептических показателей продукции: такая брокколи после размораживания будет недостаточно плотной и сочной», - добавила она.

Эксперт уточнила, что брокколи «Часар» была добавлены в «черный список» «Росконтроля». Остальные образцы признаны качественными и безопасными.

Руководитель бюро экспертного центра Союза Потребителей «Росконтроль», Андрей Мосов напомнил, что при составлении рацион нужно помнить про баланс жиров, белков и углеводов, общее количество калорий, а также реальные характеристики качества и безопасности продуктов питания.

«Имейте ввиду, что скрытые углеводы могут быть там, где вы не ожидали их встретить, поэтому внимательно читайте этикетки. Росконтроль постоянно выявляет расхождения в реальной пищевой ценности от заявленной, отслеживайте информацию о добросовестных производителях в проекте «этикетка без обмана». Отдавайте предпочтение «хорошим» углеводам с высоким содержанием клетчатки. Одним из таких популярнейших продуктов является брокколи, представленая на полках сетей как в свежем, так и быстрозамороженном виде», - добавил он.

Напоследок эксперты дали совет, как выбрать замороженную брокколи. Соцветия, нарезанные на части, могут быть неодинаковой формы, но без механических и других повреждений, без примесей растительного происхождения, без плохо подрезанных соцветий. Содержание частей листьев в количестве не более 35% массовой доли капусты. Содержание части головок не должно составлять менее 15% массовой доли капусты. Допускаются мелочь и обрезки не более 10% по массе. Цвет должен быть практически однородный зеленый без желтых и коричневых цветков. Консистенция в размороженном состоянии: слегка размягченная, близкая к консистенции свежих овощей, сохранивших свою форму.