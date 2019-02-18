Размер имеет значение. Диетолог рассказала об опасных для жизни объёмах талии

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Кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, почему России не помешало бы перенять опыт Японии в контроле за объёмами талии населения.

Минздрав России готов обсудить введение штрафов за объем талии, превышающий 90 сантиметров. Как пишет ТАСС, об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Напомним, ранее в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ведомство изучает опыт разных стран по борьбе с лишним весом. По её словам, Роспотребнадзор хочет перенять у Японии способ борьбы с ожирением. Там граждан с талией, окружность которой превышает 90 см, принудительно отправляют худеть, в то время как их работодателям выписывают штрафы. У мужчины талия не должна быть более 90 см, у женщин — 80 см.

В беседе с НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что ей очень импонирует менталитет, который сложился в Японии по отношению к здоровью человека:

«Каждый человек в Японии является важной экономической составляющей для государства. Поэтому государство принимает активное участие в том, чтобы поддерживать здоровье нации. Там на полках магазинов сложно увидеть какое-то питание японских производителей, которое будет представлять из себя рафинированный продукт, сублимированный, с низкой питательной ценностью. Там ведётся чёткий контроль за теми продуктами, которые должны есть граждане. Конечно, есть много мусора, привнесённого извне. Но каждый родитель сам обучает своего ребёнка и рассказывает о том, какой выбор нужно сделать сегодня, чтобы не подрывать своё здоровье. Потому что лечиться дорого», - отметила собеседница НСН.

Что касается сантиметровой ленточки, то, по словам Маргариты Королёвой, объём талии, безусловно, имеет значение.

«Существенное превышение нормальных показателей является признаком развития или уже наличия метаболического синдрома, включающего и абдоминальное ожирение, и уже формирующуюся инсулинорезистентность, и вытекающий отсюда сахарный диабет второго типа. И риски по ишемической болезни сердца, и по онкологи, и по деменции в перспективе. Поэтому за окружностью талии должен следить каждый гражданин. При этом не стоит забывать, что все мы с вами эклектичны и различны. Кто-то выше, кто-то ниже. Также нужно помнить про различия для мужчин и женщин. Если объём талии у представителя сильной половины человечества начинает превышать 94 сантиметра, то тут уже и начинает формироваться тот самый риск в виде абдоминального жира. А если сантиметровая ленточка останавливается на цифре 102 сантиметра, то это уже метаболический синдром. У женщин талия должна быть не более 80 сантиметров», - подчеркнула диетолог.

Также Маргарита Королёва добавила, что чем больше человек «носит» свою чудесную талию, тем меньше становится его зона головного мозга – гиппокамп. В итоге, по словам диетолога, человек уже сегодня находится в зоне риске болезни Альцгеймера и вытекающей отсюда деменции.

«И если верить множеству прогнозов, то к 2050 году каждый пятый человек будет даже не в зоне риска деменции, а в деменции. Поэтому в активную борьбу со сложившейся проблемой нужно привлекать и просветительскую функцию. Нужно рассказывать людям о необходимости уменьшения количества углеводов в составе питания, об обязательном добавлении физической активность. Кроме того, нужно напоминать, что питание должно быть натуральным и состоять из тех продуктов, которые произрастают в тех регионах, где живёт конкретный человек. Должна активная просветительская работа и социальная реклама», - резюмировала кандидат медицинских наук.

Между тем, ранее идею Роспотребнадзора воспользоваться опытом Японии в борьбе с ожирением прокомментировал депутат Госдумы, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко. Бывшему главе Роспотребнадзора она показалась не очень удачной. Он, в частности, подчеркнул, что Япония — мононациональная страна, и размеры населения не очень различаются. В России же проживают не только представители разных национальностей, но и разных рас.