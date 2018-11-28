В РАН объяснили феномен позитивных россиян во время кризиса

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Социолог РАН Леонтий Бызов рассказал НСН об особом жизнелюбии и оптимизме россиян.

Треть россиян верит, что через пять лет жизнь в стране изменится к лучшему, при этом 7% уверены в этом полностью. По данным исследования холдинга «Ромир» 41% респондентов полагает, что предпосылок для изменений нет.

Опрос показал, что улучшения жизни ждут преимущественно молодые люди, а вот чем старше россиянин, тем меньше дается оптимистических прогнозов, пишет РИА Новости. Среди россиян в возрасте старше 60 лет в изменения к лучшему верит только каждый четвертый.

пояснил, почему среди россиян в разгар экономического и политического кризиса так много позитивно настроенных.

«Россияне вообще оптимистичные, они по этому индексу счастья опережают многие нации в мире. И у нас очень высокий уровень адаптации даже в условиях крайне низкого материального положения. Но кризис дает о себе знать, растет число бедных, поляризация общества усиливается. И это не могло не сказаться на отношении к происходящему в стране. Но мы, социологи, удивляемся, что не так это остро происходит. Пока слишком много завязано на политику в этом кризисе и рассчитывать, что просто кривая вывезет, не стоит. Я настроен в этом отношении пессимистично», - считает социолог.Вполне логично, что больше оптимизма проявили россияне с хорошим материальным положением - 94%. Доля позитивно настроенных россиян с тяжелым материальным положением меньше почти на треть - 66%. В числе главных причин, которые мешают согражданам быть счастливыми, материальные трудности (12%) и неудовлетворительное положение дел в стране (9 %).

«Постоянно падает доля тех людей, которые верят в лучшее. Их остается достаточно много, но динамика последних лет отрицательная. Россияне легко вошли в кризис 14-15-го года, думая, что он продлится недолго, но он затягивается. С одной стороны люди научились адаптироваться, с другой – приходит осознание, что кризис будет долгим. Перспектив быстрого выхода из кризиса нет», - резюмировал

Несколькими днями ранее сервис SuperJob провёл опрос и узнал сколько нужно россиянам зарабатывать денег, чтобы чувствовать себя счастливыми. Оказалось, что не меньше 116 тысяч рублей в месяц.