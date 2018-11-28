Опрос: Треть россиян ждет улучшения жизни в стране в ближайшие 5 лет

Согласно опросу, проведенному холдингом «Ромир», треть россиян считают, что жизнь в России в ближайшие пять лет изменится к лучшему, сообщают «РИА Новости».

Сторонников пессимистичных взглядов оказалось чуть меньше — 24 процента респондентов не верят в позитивные изменения. При этом 41 процент опрошенных полагает, что каких-либо изменений ждать не стоит, отмечает «Свободная пресса».

Ранее «Ромир» выяснил, что возможность эмигрировать в другую страну рассматривают лишь 12 процентов наших соотечественников, то есть каждый восьмой гражданин. При этом подавляющее большинство россиян — 88% — заявили о том, что не хотели бы переезжать куда-либо в ближайшем будущем. Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН объяснил такие результаты опроса «русскими березками» и языковым барьером.