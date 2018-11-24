Цена счастья. Экономист объяснил финансовые аппетиты россиян

РИА Новости

Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, почему ростовчане мечтают о зарплате в 208 тысяч в месяц, а питерцы готовы довольствоваться меньшим заработком.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил результаты исследования материальных запросов россиян, показавшее, что жителям Владивостока и Ростова-на-Дону «для счастья» нужно больше денег, чем петербуржцам и новокузнечанам.

По мнению экономиста, люди не связывают счастье с деньгами, даже когда их не очень много, но, несомненно, прикидывают, сколько им потребуется для безбедной жизни. Поэтому полученные в ходе опроса данные можно считать индикатором уровня цен в стране.

«Интересно, что в Ростове-на-Дону запросы выше, чем в Санкт-Петербурге. В южном городе довольно специфическая культура. Там люди достаточно хваткие и цепкие, с большими амбициями и большими аппетитами. В Санкт-Петербурге же значительная доля интеллигенции – людей достаточно культурных, которые, с одной стороны, считают, что не в деньгах счастье, а с другой, соизмеряют желание с потенциальными возможностями. Также у Санкт-Петербурга рядом Финляндия, где все сильно дешевле, чем в России. А у Ростова-на-Дону рядом объятая войной Украина», - заявил собеседник агентства.

На финансовые запросы жителей Приморья, по его словам, влияет удаленность региона «от остальной России». К примеру, слетать на отдых в Сочи из Владивостока выйдет значительно дороже, чем провести отпуск в Южной Корее или на острове Хайнань.

«Если бы опрос проводился в Магадане или Анадыре, цена «счастья» оказалась бы еще выше», - утверждает экономист.

Относительно невысокие запросы жителей Набережных Челнов и Оренбурга – 116 тысяч в месяц, – объясняются достаточно тяжелым финансовым положением в городах.

«В Новокузнецке есть уголь, поэтому финансовые аппетиты горожан повыше, и цены в магазинах, соответственно, тоже. У нас цены московские на очень большой части страны. А зарплаты совсем не московские», - отметил Делягин.

Что касается столицы, то здесь желаемый уровень зарплаты в 207 тысяч рублей имеет очень ограниченное число специалистов. Да, в Москве зарплаты «сильно выше», чем по стране в целом, но при этом в столице очень много людей, которые получают «совсем небольшие деньги за свой труд», подчеркнул экономист.

«Я подозреваю, что получать маленькую зарплату в Москве психологически тяжелее, чем в Набережных Челнах. В Набережных Челнах у всех уровень жизни примерно одинаков, а в Москве вы переходите улицу и видите поток Bentley. Это сильно давит на нервы», - заключил Михаил Делягин.

Ранее аналитики сервиса SuperJob провели исследование в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек и выяснили, сколько денег их жителям нужно для счастья. Оказалось, что самые требовательные россияне проживают во Владивостоке, которые назвали сумму в 208 тысяч рублей ежемесячно. По этому показателю столица Приморья обошла Москву. Среднестатистический житель столицы будет счастлив за 207 тысяч рублей в месяц. Тройку рейтинга замыкает Ростов-на-Дону, жители которого мечтают о зарплате в 203 тысячи.

Финансовые аппетиты питерцев оказались весьма умеренными – 160 тысяч в месяц. Ниже Петербурга эквивалент счастья только в Новокузнецке. Он составляет 136 тысяч рублей в месяц. Ну, а самые скромные в этом плане россияне проживают в Набережных Челнах и Оренбурге. Здесь будут счастливы уже за 116 тысяч ежемесячно.