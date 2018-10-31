В профсоюзе «Учитель» опровергли 100-тысячные зарплаты педагогов

Сопредседатель организации в эфире НСН предложил отталкиваться от оплаты рабочих часов при оценке зарплат учителей.

Средняя зарплата учителей в Москве в первые девять месяцев 2018 года выросла до 105 тысяч рублей в месяц. За год доход столичных педагогов увеличился на 22 процента. Такие данные привел представитель департамента образования Москвы Александр Муратов. Росту доходов, по его словам, способствовали стимулирующие городские выплаты, которые, как уточняется, образовательные учреждения устанавливают самостоятельно.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН усомнился, что каждый школьный педагог получает высокую зарплату.

«Все зависит от того, что интересует составляющих статистику. Если речь идет о сумме, которую получает каждый учитель на руки, то это, безусловно, не так. Если идет речь о средней зарплате, когда не учитывается работа людей меньше, чем на ставку, то есть меньше 18 часов в неделю, но при этом учитываются все доплаты и стимулирующие премии, гранты, а потом вся сумма механически делится на количество работников, то тогда это еще возможно», - отметил он.

Собеседник НСН рассказал о выросшей нагрузке учителя.

«Нужно посчитать, за какое количество работы учитель получает эту зарплату. За последние 8 лет интенсивность работы учителей выросла не меньше, чем в 2 раза. Нагрузка выросла из-за того, что в классе стало гораздо больше детей, стало больше часов. Из-за того, что учителям пришлось выполнять самые разные обязанности. Нагрузка выросла непомерно. Если посчитать так, как надо считать – а именно, сколько стоит час работы учителя, вот тогда можно было бы говорить, выросла зарплата за час или нет. Если человек работает днем и ночью, и у него стало больше денег, это не значит, что у него выросла зарплата. Это значит, что его больше эксплуатируют. Он работает больше, а получать за каждый час может даже меньше», - заявил он.

По данным Росстата, средняя зарплата в России в первом полугодии текущего года составила порядка 42 тысяч рублей. Министр труда России заявил, что рост зарплат россиян в 2018 году стал «беспрецедентным», за что его в эфире НСН предложили наказать.