Топилина предложили наказать за слова о беспрецедентном росте зарплат россиян

ФОТО: Максим Топилин // kremlin.ru

Экономист Михаил Делягин объяснил НСН, что мешает радоваться росту доходов, и чем чреваты слова министра.

Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщает РИА Новости. По его словам, происходит рост как реальных, так и номинальных доходов. Повышение зарплат в 2018 году составило 11%, отметил глава Минтруда. По его мнению, это во многом объясняется выполнением майских указов президента и уравниванием МРОТ и прожиточного минимума.

В утверждении о росте зарплат россиян кроется немалая доля лукавства, заметил в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

«Действительно, статистика показывает, что реальные зарплаты растут очень быстро. Но есть два фактора, которые мешают этому радоваться. Во-первых, у нас, судя по всему, по-прежнему очень сильно занижается Росстатом реальная инфляция. А во-вторых, уже появилась шутка, что зарплаты растут у топ-менеджеров, а доходы падают у народа. А какое отношение имеют топ-менеджеры к народу? У нас считается среднеарифметическое, где смешиваются зарплата, которую получает заместитель Абрамовича, с зарплатой в половину прожиточного минимума, которую до сих пор получают люди в некоторых регионах. В Забайкальском крае, например, в декабре прошлого года была зарплата 3800 рублей — мой знакомый общался там с людьми», — рассказал Делягин.

За неосторожные слова министра следовало бы наказать, пока они не привели к обострению настроений в обществе, добавил экономист.

«Если бы у нас был бы правильный, хороший вице-премьер, он бы пригласил к себе министра Топилина и зашил бы ему рот суровой ниткой. Применялись такие методы в Средневековье, и знаете, были очень эффективны. Потому что такое ощущение, что некоторые чиновники слов уже не понимают. Здесь товарищ Топилин презентует несовершенство официальной статистики, причём делает это в такой форме, которая в нашей стране уже приводила к массовым беспорядкам», — заметил собеседник НСН.

Добавим, что вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова в свою очередь предупредила о снижении роста реальных зарплат в 2019 году. По её словам, ожидается замедление этого процесса до 1,4%. Причиной тому послужит эффект высокой «базы» — то есть, бурный рост доходов в 2018 году.