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Общество

Заслуженный учитель: Зарплаты педагогов выросли, но и нагрузка тоже

31 Октября 2018 в 15:07
Заслуженный учитель: Зарплаты педагогов выросли, но и нагрузка тоже
ФОТО: ОНФ

Член-корреспондент Российской академии образования подтвердил НСН данные о средней зарплате столичного учителя в 105 тысяч рублей.

Учителя в московских школах получают в среднем 105 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал начальник управления экономического анализа столичного департамента образования Александр Муратов. Он отметил, что рост дохода педагогов по сравнению с прошлым годом составил 22%: с 85,9 до 105 тысяч рублей.

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Эти данные подтвердил в эфире НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. При этом он отметил, что столичные заработки не идут в сравнение с тем, что получают его коллеги в регионах.

«Это соответствует действительности. Цифра колеблется, но, во всяком случае, она сегодня не может быть меньше 80 тысячи. Но есть и те, кто получает больше. Но это соответствует майским указам президента. Москва среди немногих регионов, которые это выдерживают. Потому что в других регионах совершенно другая картина, это правда», — рассказал Ямбург.

Высокий уровень достатка формируется не только благодаря грантам, добавил собеседник НСН. Однако и нагрузка учителей при этом выросла.

«Там много разных грантов. Например, их получают те, кто успешно работает в проекте “Электронная школа”, это оплачивается специальным грантом. Но и, кроме того, финансирование, которое идёт, позволяет держать зарплату на уровне. Да, при этом есть рост нагрузки», — поделился педагог.

Напомним, в начале октября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил, что молодёжь не идёт в педагогику из-за низкой оплаты труда. Такой ответ дали 55% респондентов. Тогда Евгений Ямбург опроверг выводы центра, отметив, что в столичном вузе наблюдается высокий конкурс среди претендентов, желающих стать учителями.

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