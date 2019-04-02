В профсоюзе полиции раскрыли причины слухов об отставке главы столичного ГИБДД

ФОТО: Виктор Коваленко // Пресс-служба ГИБДД Москвы

Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН, что Коваленко мог решить «отсидеться» после истории с резонансным ДТП.

Госавтоинспекция МВД опровергла сообщения об отставке главы столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко, пишет «Интерфакс». Представитель ГАИ заявил изданию, что совещания, на котором якобы обсуждался уход начальника столичного управления, не проводилось. «Иной информацией не располагаем», отметили в службе.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщала со ссылкой на источник, что Коваленко уходит в отпуск с 3 апреля, а после намерен уйти с должности. Отмечалось, что по неподтверждённым данным, он уже подал рапорт о выходе на пенсию.

Как известно, дыма без огня не бывает, поэтому НСН поинтересовалась у главы Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, чем мог быть вызван слух об уходе Коваленко, и каковы шансы, что он покинет своё кресло. При достаточно ровной истории службы и за столичным главой ГИБДД обнаружились грехи — роль в истории с его потенциальным уходом сыграло резонансное ДТП.

«В принципе он с работой справлялся. Единственное, его подвела ситуация, когда его сотрудники отпустили чеченца, который совершил смертельное ДТП на Можайском шоссе. По идее, они должны были его сопровождать в госпиталь. И он получил неполное служебное [соответствие], насколько я знаю, потому что дошло до президента. Может, он действительно написал рапорт, может, написал и отозвал. В этих кругах наверху никогда ничего до конца не узнаешь. А так, у каждого начальника есть свои плюсы, свои минусы, свои тараканы. Мы об этом писали неоднократно. Профсоюз сообщал о нарушениях, которые происходят в ГАИ Москвы. И в МВД, и в УСБ, и везде. Но мер там не принимали. Сейчас наказали его. Но обычно, когда начальники уходят в отпуск сразу после наказания, то они начинают поднимать свои контакты, чтобы что-то решить, отсидеться, пока всё утихнет. И потом вернуться как ни в чём не бывало. И такое может быть. Всё зависит от самых высоких товарищей, кто за ним стоит и за тем, кто хочет попасть на его место», — рассказал Пашкин.

Однако сказать, кто стоит конкретно за Коваленко, собеседник НСН не взялся.

«Не знаю, чей он ставленник. Но за каждым генералом кто-то стоит. Либо ФСБ, либо кто-то из замминистров МВД, либо Следственный комитет, прокуратура, администрация президента. Кто кого переборет, а, может, никто и не будет бороться. Получил строгача или неполное, отсидится, и больше так не будет делать», — поделился версией Пашкин.

ДТП на Можайском шоссе произошло 25 марта. В результате столкновения «Мерседес Гелендваген» и «Нивы» погибли пассажиры отечественного авто — меть и дочь, отец семейства был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Виновник аварии, уроженец Чечни Муслим Джамбеков скрылся с места происшествия. Позже он явился с повинной к правоохранителям после публичного призыва сознаться от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.



