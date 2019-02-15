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Профсоюз полиции раскритиковал очки с распознаванием лиц

15 Февраля 2019 в 11:49
Профсоюз полиции раскритиковал очки с распознаванием лиц
ФОТО: total3d
Глава Московского профсоюза полиции заявил НСН, что полицейского в очках для распознавания преступников на улице засмеют.
Департамент информационных технологий мэрии Москвы разрабатывает при помощи специалистов компания Ntechlab очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц. Ими планируют оснастить московскую полицию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые участвуют в подготовке проекта.

Однако никаких деталей пока неизвестно, очки обещают представить осенью нынешнего года.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин назвал в эфире НСН инициативу весьма своеобразной, заявив, что над полицейским в таких очках все на улице будут смеяться.

«Это мне кажется, что наши айтишники фильмов насмотрелись! Ну, какой полицейский будет ходить в очках? Над ним все смеяться будут. Надо не очки делать, а камеры, которые должны распознавать лица и сообщать информацию на планшеты. И полицейский будет знать, что видит разыскиваемого преступника. А ходить и выглядывать? Все точно засмеют. Пусть сами разработчики эти очки наденут и походят по улице. Я бы на них посмотрел со стороны», - проявил свою инициативу в этом вопросе Пашкин.
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Напомним, что компания Ntechlab уже работала над похожей задачей – проектом FindFace. Свою разработку они демонстрировали в Москве на этой неделе.

Пока алгоритмы распознавания лиц применяются на 1,5 тыс. камер. Все они подключены к базам данных о лицах, находящихся в розыске и представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов.

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