Собачье дело. Глава профсоюза полиции рассказал, что ищет ФСБ у кинологов МВД

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Михаил Пашкин объяснил НСН, какие нарушения и почему допускаются в кинологических службах полиции.

В центре кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области прошли обыски. Как сообщает Ura.ru, их провели сотрудники регионального УФСБ совместно с полицейскими из подразделения собственной безопасности. По итогам было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщают в региональном отделении СКР. Подробности обвинения пока не приводятся.

Уральский случай далеко не единственный, когда сотрудникам силового ведомства приходится проверять своих коллег, рассказал в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. На служебных собаках, по его словам, часто делают деньги, используя не по назначению, экономя на корме, и даже разводя щенков.

«Дело в том, что мы писали о похожей ситуации, но в Московской области. Где, например, собаку, которая занимается наркотиками, направляют на поиск следов, и наоборот. Собаку, которая вообще уже ничего не может делать по старости, на неё выделяют деньги, как на рабочую. Очень много таких моментов, связанных с пересортицей собак. Покупают дворнягу, например, а списывают за 100 тысяч как будто это породистая немецкая овчарка. Такого плана бывают нарушения. Фельдшерская помощь не оказывается. То есть, сотрудники за свои деньги покупают и корм, и лекарства для собак. Или же если собаку скрестить, то она теряет определённые навыки. И они этим занимаются, чтобы получить щенков на продажу. Много всяких моментов», — рассказал Пашкин.

Причина такого процветания спекуляций на служебных животных в попустительстве и отсутствии контроля, объяснил глава столичного профсоюза полиции. Нередко, что нарушения в кинологических службах совершаются не только из корыстных побуждений, но и просто из-за низкого уровня подготовки сотрудников.

«Руководство некомпетентно полностью. Например, бомба заложена в торговом центре, туда нужно направить собаку, которая ищет взрывчатку. А направляют ту, которая по наркотикам. На собаке же не написано, по наркотикам она или по взрывчатке! Полный беспредел там, где нет контроля над этой деятельностью. Всё, что можно украсть, крадут», — заключил Пашкин.

Добавим, что в пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об обысках. По словам руководителя подразделения, в рамках возбуждённого уголовного дела проводятся проверки на предмет нарушения антикоррупционного законодательства. Отмечается, что в самом деле пока фигурантов нет. Работа кинологического центра не парализована, личный состав работает в штатном режиме.