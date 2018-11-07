В НИИ здравоохранения призвали не мешать торговле лекарствами онлайн

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Директор НИИ организации здравоохранения в эфире НСН призвал к контролю отпуска медпрепаратов в онлайн-магазинах.

В России, как и других странах Евразийского экономического союза, могут с 2019 года разрешить интернет-торговлю лекарствами, табаком, алкоголем, а также ювелирными изделиями. Такая идея обозначена в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли в странах ЕАЭС. Как отмечается в документе, для этих целей могут быть разработаны лицензионные правила и требования к организациям, которые займутся доставкой. В частности дорогостоящие ювелирные изделия или спорные товары будет разрешено доставлять только специализированным операторам, сообщает РБК.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН заявил, что в будущем лекарства и алкоголь в любом случае будут продаваться через интернет.

«Интернет проникает во все сферы нашей жизни. Бороться с ним и каким-то образом противодействовать его развитию бессмысленно и бесполезно. Долгое время в плане продажи лекарств через интернет существовало очень много проблем с тем, что и фальсифицированные препараты попадались, и система отпуска товаров была ненадлежащим образом выстроена. Такая же ситуация, я думаю, была и с алкоголем, и с табачными изделиями. Лекарства и алкоголь рано или поздно будут продаваться через интернет. Но нельзя допустить, чтобы эта продукция отпускалась бесконтрольно», - отметил собеседник НСН.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, разрешение на торговлю этими товарами принесёт больше удобства потребителям.

«Принципы должны очень жёстко находиться под контролем надзорных органов, которые следят за качеством продукции, финансовой деятельностью компаний. Нельзя в части лекарств допустить, чтобы нарушались принципы отпуска при продаже рецептурного препарата. За этим должен кто-то следить. Конечно, так будет больше удобства для потребителя, это позволит расширить рынок, но эти выгоды не должны быть скомпрометированы какими-то проблемами в обществе, в том числе проблемами бесконтрольного употребления этих товаров, ухудшения здоровья населения», - заключил в эфире НСН Мелик-Гусейнов.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН поддержал продажу лекарств, алкоголя, ювелирных изделий и табака через интернет. По его словам, подобная торговля должна быстро наладиться. Однако ранее первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева во время-пресс-конференции в НСН пришла к выводу, что РФ ещё не готова к онлайн-продажам лекарств.