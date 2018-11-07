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Общество

Союз потребителей поддержал разрешение онлайн-торговли алкоголем и лекарствами

7 Ноября 2018 в 10:35
Союз потребителей поддержал разрешение онлайн-торговли алкоголем и лекарствами

Председатель Союза потребителей в эфире НСН объяснил, что после разрешения продаж медицинских препаратов и других товаров в интернете, торговля быстро наладится.

Продажу лекарств, алкоголя, табака и ювелирных изделий в интернете для всех стран Евразийского экономического союза могут разрешить с 2019 года. Соответствующее предложение содержится в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли в странах ЕАЭС на 2019-2020 годы, сообщает РБК. В настоящий момент проходит опрос представителей бизнеса по поводу инициативы.

Общество фармацевтов: Россия не готова к онлайн-торговле лекарствами
В свою очередь, председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ такую идею поддержал. По его словам, как только законодательные ограничения будут сняты, торговля через интернет быстро наладится (слушайте аудио).

«Сейчас одно-единственное препятствие – это законодательство. Если это препятствие будет снято, я думаю, что очень быстро наладится такая торговля. Честно говоря, я не предвижу проблем в связи с этим. Единственное – это возраст покупателя. При приобретении в магазине алкоголя кассир проверяет паспорт. Здесь будет то же самое требование сохранено. Будет нести ответственность тот, кто доставляет купленный алкоголь несовершеннолетним», - считает Шелищ.

Ранее во время пресс-конференции в НСН первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева пришла к выводу, что РФ ещё не готова к интернет-торговле лекарствами.

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