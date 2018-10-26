Общество фармацевтов: Россия не готова к онлайн-торговле лекарствами

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Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей рассказала НСН, как Ozon.ru показал неготовность отечественного рынка к онлайн-продаже лекарств.

Россия не готова к легализации интернет-торговли лекарственными препаратами. К такому выводу пришла первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. В ходе пресс-конференции НСН она рассказала о некорректном поведении компании Ozon.ru, которая показала, как будет выглядеть рынок лекарств в интернете, если его разрешат в ближайшее время.

«Ситуация за гранью: наш рынок показал, что Россия не готова к интернет-торговле лекарствами. Я имею в виду рынок не препаратов, а наших интересантов — Ozon.ru и других сайтов. Потому что на сегодняшний день этот сайт осуществляет онлайн-тороговлю, которая официально запрещена в РФ. Они прокомментировали это так, что они тестируют пилотный проект. Потом мы выяснили, что они имеют стационарную аптеку. Мы пытались её увидеть. Учреждение закрыто, проникнуть туда невозможно, через охрану нужно договариваться. Мы выяснили, что эта аптека находится на территории Мосрыбкомбината, куда нет входа для простых граждан. Возникает вопрос, а правильно ли мы подходим к тому, где и как открывать аптечные организации? Мы не против интернет-торговли. Мы в 2011 году сами предлагали в Минздраве, что нужно вводить механизмы, но такие, которые действительно решают проблемы доставки препаратов пожилым людям. Но не для того, чтобы открывать новые каналы сбыта для сомнительного качества псевдолекарственных препаратов, порождая псевдоаптеки», — заявила Игнатьева.

Напомним, Союз профессиональных фармацевтических организаций обратился в Роскомнадзор и прокуратуру с просьбой проверить и заблокировать сайт Ozon.ru, ведущий торговлю в интернете лекарственными препаратами. Госдума уже инициировала законопроект, ужесточающий наказание за продажу в интернете фальшивых лекарств — вплоть до 8 лет тюрьмы.