В НАК поспорили с «портретом типичного коррупционера»

Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН раскритиковал исследование Генпрокуратуры, в котором выводился усредненный портрет российского взяточника.

В Генпрокуратуре РФ составили социальный портрет типичного коррупционера. Авторы исследования пришли к выводу, что большинство людей, склонных к коррупции, имеют высшее образование, состоят в браке, коммуникабельны, активны и стрессоустойчивы. Как рассказал НСН начальник Управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, типичный коррупционер — это мужчина старше 40 лет, не злоупотребляющий алкоголем, не принимающий наркотики, а также не склонный к нарушению общественного порядка.

В эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов поспорил с выводами исследования Генпрокуратуры и предупредил о его опасности.

«Сейчас люди это прочитают и, увидев чиновника, который нормально разговаривает, с хорошим образованием, подумают: “Ага! Под этой личиной скрывается коррупционер!”. На самом деле, это не так. У нас огромное количество чиновников, которые не являются коррупционерами, которые имеют прекрасное образование. Таких людей достаточно, а как давать такую оценку, мне не совсем понятно. Может быть, за последние полгода чиновники у нас изменились, но если мы говорим особенно про региональных чиновников, то я этого не заметил», — рассказал Кабанов.

По его словам, невозможно подвести общий портрет коррупционера, а все исследования в этой области приводят к портрету среднестатистического чиновника. Явным показателем в данном случае эксперт назвал возраст, ведь 40 лет — это средний возраст госслужащего. Кроме того, глава НАК поспорил с такими характеристиками типичного коррупционера, по версии Генпрокуратуры, как образование и воспитанность.

«То, что говорится, что у него хорошее образование и он воспитанный, это ерунда, на самом деле, потому что мы с вами прекрасно видим в быту, как себя ведут региональные чиновники, которые потом попадают на скамью подсудимых. Даже президент говорит, что чванство и хамство является проблемой наших чиновников. Так как милиционеры разговаривают, я бы не согласился, что они особо воспитаны. Да они воспитаны, когда попадают за решетку, там все чиновники воспитанные», — отметил эксперт.