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Общество

В НАК поспорили с «портретом типичного коррупционера»

7 Декабря 2018 в 10:37
В НАК поспорили с «портретом типичного коррупционера»
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН раскритиковал исследование Генпрокуратуры, в котором выводился усредненный портрет российского взяточника.

В Генпрокуратуре РФ составили социальный портрет типичного коррупционера. Авторы исследования пришли к выводу, что большинство людей, склонных к коррупции, имеют высшее образование, состоят в браке, коммуникабельны, активны и стрессоустойчивы. Как рассказал НСН начальник Управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, типичный коррупционер — это мужчина старше 40 лет, не злоупотребляющий алкоголем, не принимающий наркотики, а также не склонный к нарушению общественного порядка.

В эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов поспорил с выводами исследования Генпрокуратуры и предупредил о его опасности.

«Сейчас люди это прочитают и, увидев чиновника, который нормально разговаривает, с хорошим образованием, подумают: “Ага! Под этой личиной скрывается коррупционер!”. На самом деле, это не так. У нас огромное количество чиновников, которые не являются коррупционерами, которые имеют прекрасное образование. Таких людей достаточно, а как давать такую оценку, мне не совсем понятно. Может быть, за последние полгода чиновники у нас изменились, но если мы говорим особенно про региональных чиновников, то я этого не заметил», — рассказал Кабанов.

По его словам, невозможно подвести общий портрет коррупционера,  а все исследования в этой области приводят к портрету среднестатистического чиновника. Явным показателем в данном случае эксперт назвал возраст, ведь 40 лет — это средний возраст госслужащего. Кроме того, глава НАК поспорил с такими характеристиками типичного коррупционера, по версии Генпрокуратуры, как образование и воспитанность.

«То, что говорится, что у него хорошее образование и он воспитанный,  это ерунда, на самом деле, потому что мы с вами прекрасно видим в быту, как себя ведут региональные чиновники, которые потом попадают на скамью подсудимых. Даже президент говорит, что чванство и хамство является проблемой наших чиновников. Так как милиционеры разговаривают, я бы не согласился, что они особо воспитаны. Да они воспитаны, когда попадают за решетку, там все чиновники воспитанные», — отметил эксперт.

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Пункт социального портрета коррупционера про его семейное положение также показался главе НАК неправдоподобным. По его словам, за последнее время в скандальных разбирательствах чиновников-коррупционеров зачастую всплывают их внебрачные отношения.

«То, что он прекрасный семьянин, ну ребят, последние скандалы все связаны с любовницами, которые пытаются отсудить свои деньги у чиновников, причем, как правило, не одна любовница. Опять же не вьется немножко», — заметил собеседник НСН.

В то же время, Кабанов допустил, что типичный коррупционер действительно не принимает наркотики, но поспорил с пунктом про злоупотребление алкоголем. По его словам, чиновники просто стали делать это вне публичного поля.

«Скорее всего, он не употребляет наркотики, потому что сейчас чиновники в этой категории в таком режиме, как у бизнесменов. Они занимаются спортом. То, что они не выпивают, это, наверное, тоже неправильно. Мы постоянно видим скандалы, связанные с выходками чиновников. Да, они стали меньше это делать в публичном поле, поскольку их стали наказывать и увольнять, но все равно это продолжается. Если раньше они снимали и выпивали какие-то дешевые напитки, гудели по дешевым кабакам, в форме взятки, которые им давали владельцы кабаков, то сейчас, конечно, у них дорогое питье и дорогая еда», — рассказал глава НАК.

Отметим, что в преддверии Нового года каждый депутат Госдумы получит методичку, чтобы избежать обвинений в коррупции. В ней будет прописано, какие подарки парламентарий может принимать, а от каких лучше отказаться. Разработкой специального руководства займется комитет по контролю и регламенту.
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