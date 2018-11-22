Депутатам Госдумы выдадут методички по новогодним подаркам

В преддверии Нового года каждый депутат Госдумы получит методичку, в которой будет прописано, какие подарки парламентарий может принимать, а от каких лучше отказаться. Руководством нужно пользоваться для того, чтобы избежать обвинений в коррупции. Как пишет Ura.ru, разработкой специального руководства займется комитет по контролю и регламенту.

Отмечается, что сегодня, 21 ноября, соответствующий документ был утвержден Советом Госдумы.

Напомним, аналогичные рекомендации разработаны и для государственных служащих. Согласно им, стоимость подарка, который может принять сотрудник госорганов, не должна превышать три тысячи рублей.



