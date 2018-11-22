Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

Депутатам Госдумы выдадут методички по новогодним подаркам

22 Ноября 2018 в 16:22
Депутатам Госдумы выдадут методички по новогодним подаркам

В преддверии Нового года каждый депутат Госдумы получит методичку, в которой будет прописано, какие подарки парламентарий может принимать, а от каких лучше отказаться. Руководством нужно пользоваться для того, чтобы избежать обвинений в коррупции. Как пишет Ura.ru, разработкой специального руководства займется комитет по контролю и регламенту.

Отмечается, что сегодня, 21 ноября, соответствующий документ был утвержден Советом Госдумы.

Напомним, аналогичные рекомендации разработаны и для государственных служащих. Согласно им, стоимость подарка, который может принять сотрудник госорганов, не должна превышать три тысячи рублей. 


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.